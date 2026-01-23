El choque ferroviario en España ocurrió por una fractura en las vías, según la investigación oficial

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) de España reveló que el descarrilamiento del tren Iryo el domingo pasado que ocasionó el accidente ferroviario en el tramo en Adamuz, al sur de España, se produjo por una fractura de las vías en las que uno de los trenes estaba viajando. Lo confirmaron a través de las muescas que fueron encontradas en las ruedas del coche, las cuales son compatibles con las deformaciones encontradas sobre el carril.

El domingo pasado dos trenes chocaron en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, después de que uno de ellos descarrilara e invadiera el otro carril donde justo venía otro tren en sentido contrario, con destino a la ciudad de Huelva, el cual también descarriló por el impacto. Murieron 40 personas, entre ellos el maquinista de uno de los trenes, a la par que hubo 152 heridos, de los cuales 73 siguen internados y 24 de ellos todavía en estado grave. La unidad tenía a bordo a más 300 pasajeros, entre ellos un youtuber argentino que relató cómo vivió el accidente.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", indicó la nota publicada por la CIAF, tras difundir los resultados de la investigación que empezó el lunes para averiguar qué pasó.

La CIAF explica que, aparte de las muescas encontradas en el tren descarrilado, fueron detectadas otras con "un patrón geométrico compatible" en las bandas de rodadura de algunas ruedas derechas de tres unidades ferroviarias diferentes que habían circulado por la zona antes del accidente. Por esa razón fue asentada como hipótesis que la fractura ocurrió "antes" y no "durante" el accidente. Sin embargo todavía resta confirmar algunos cálculos y análisis sobre las muestras de las vías, las cuáles serán terminados en los próximos días.

Qué revelaron las muescas encontradas en los trenes

En el tren accidentado, los investigadores detectaron muescas en la banda de rodadura de las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5. La CIAF subrayó que éstas muescas en las ruedas y la deformación en el carril podrían responder a que la vía estuviese fracturada y, al estar interrumpida su continuidad, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente.

Esta situación "provocaría momentáneamente un escalón entre los dos lados de la fractura que golpearía la llanta de la rueda", aseguró uno de los miembros de la CIAF.

Mientras tanto, sobre el terreno se observó que el carril, tras el punto de rotura, se habría volcado hacia el exterior y tendría además marcas de haber sido pisado por una rueda lateralmente. Desde la CIAF aseguraron que ahora avanzarán en determinar las causas de la rotura de las vías, antes de continuar con nuevas líneas de investigación.

El relato del youtuber argentino que estaba en el accidente

Lucas Merayo, conocido como Merakio, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años, relató en sus redes sociales que viajaba en el tren que descarriló este domingo. Según contó, se encontraba en el vagón contiguo al que sufrió el accidente y aseguró que él y su pareja resultaron ilesos. "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar", indicó en sus primeras publicaciones.

Pasadas las 18 horas de la Argentina, Merayo amplió su testimonio a través de historias de Instagram, donde describió el momento del siniestro y el operativo posterior. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró, mientras compartía videos del despliegue de los servicios de emergencia y señalaba que "siguen sacando gente" del lugar.

Más tarde, el creador de contenido precisó que el tren en el que viajaba también se salió de la vía de manera parcial. En los videos publicados en su feed, explicó que el descarrilamiento afectó a la mitad de la formación y remarcó su cercanía con el foco del accidente. "Yo estaba ahí, en ese", dijo, al señalar el vagón lindero al que protagonizó el descarrilamiento.



