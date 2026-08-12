España ratifica que la soberanía sobre Ceuta y Melilla "no se negocia"

Las autoridades del gobierno de España aseguraron este miércoles que la condición de los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla como territorios soberanos de España no es objeto de debate ni se abordará con ningún país. La postura oficial fue emitida en respuesta a las recientes declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, quien volvió a reabrir públicamente las reivindicaciones territoriales de Rabat sobre ambas ciudades en medio de las secuelas dejadas por la trágica crisis migratoria registrada a finales de julio.

Las expresiones del funcionario marroquí constituyeron el primer planteamiento público sobre el estatus de las ciudades desde el cruce masivo en el que aproximadamente 72.000 migrantes intentaron traspasar la frontera hacia Ceuta, un episodio que dejó un saldo de al menos 96 personas fallecidas. Tras afirmar Ouahbi que su país busca alcanzar una solución mediante el diálogo a largo plazo sobre territorios que consideran bajo ocupación desde 1956, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, replicó tajante desde Ceuta que ambas localidades "son españolas, no, españolísimas, y no se tocan", advirtiendo que cualquier agresión a esos territorios constituye un ataque directo a España en su conjunto.

En esa misma línea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España enfatizó a través de un comunicado que "la integridad territorial de España ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie", al tiempo que la administración central valoró la cooperación de las fuerzas de seguridad marroquíes para desarticular a las mafias de tráfico de personas responsabilizadas por la tragedia.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Marruecos anunció el despliegue de refuerzos en las inmediaciones fronterizas ante convocatorias en redes sociales para efectuar un nuevo intento de entrada masiva a mediados de agosto, instando a la población a no sumarse a los llamados. "El ministerio insta a todos a mantenerse alerta y a actuar con responsabilidad, y a no dejarse llevar por este tipo de llamados sospechosos y engañosos, dados los riesgos ‌que pueden suponer para la vida de las personas", dijo en un comunicado. Asimismo, solicitó a Madrid acelerar la repatriación de los menores no acompañados en territorio español. La semana pasada, la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó ​que Madrid evaluaría la oferta de Marruecos de repatriar a los menores caso por caso.

Con información de Reuters