Las fuerzas extremistas avanzaron en las elecciones regionales de Alemania y asestaron un duro golpe a Merz

El canciller alemán Friedrich Merz ofrece una declaración tras los primeros sondeos a pie de urna de las elecciones estatales de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en la sede de la CDU en Berlín, Alemania.

Las fuerzas de extrema derecha y extrema izquierda obtuvieron contundentes avances en las elecciones regionales de Alemania, ratificando la acelerada erosión del centro político y debilitando el margen de gobernabilidad en la mayor economía de Europa. Los resultados asestaron un golpe devastador a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, cuyos candidatos sufrieron derrotas históricas que reavivaron las turbulencias dentro de la coalición nacional que mantiene con los socialdemócratas.

{{{htmlAmp}}}

En el estado oriental de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, el partido antiinmigración Alternativa para Alemania (AfD) se consolidó como la fuerza más votada, revalidando el triunfo conseguido dos semanas atrás en Sajonia-Anhalt. En paralelo, la AfD alcanzó su mejor marca histórica en la capital, Berlín, donde el ultraizquierdista Partido de Izquierda quedó en primer lugar y se encamina a arrebatarle la alcaldía a los democristianos.

Tras calificar el desempeño de su espacio en Mecklemburgo como un desastre (la peor actuación histórica de la CDU en ese distrito), el jefe del Ejecutivo descartó los rumores sobre una eventual dimisión y prometió sostener su paquete de reformas fiscales y previsionales para reactivar el estancado aparato productivo alemán. Sin embargo, el costo político derivado de las urnas incrementó las presiones dentro del oficialismo. El copresidente del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, admitió la necesidad de analizar las causas de la incertidumbre social, mientras que la ministra presidenta socialdemócrata de Mecklemburgo, Manuela Schwesig, criticó con dureza la postura de Merz ante la escalada en los precios de los combustibles y el aumento de la edad jubilatoria.

La figura del canciller arrastra índices de popularidad en mínimos históricos, salpicada por desaciertos comunicacionales que le impidieron conectar con un electorado angustiado por la inflación, la brecha salarial en el este del país y la pérdida de competitividad industrial ante la presión de China.

El panorama electoral abre una etapa de marcada inestabilidad para la política alemana, donde la formación de mayorías parlamentarias viables resulta cada vez más compleja. En este escenario, la política conocida como el "cordón sanitario", mediante la cual las fuerzas tradicionales se niegan a sellar alianzas con la AfD, enfrenta cuestionamientos crecientes. Ante el ascenso de la extrema derecha como principal opción electoral en diversos estados, sectores de la propia CDU comenzaron a evaluar la necesidad de revisar ese veto institucional, mientras los referentes de la AfD aseguran que la estrategia de exclusión ha quedado desbordada por la realidad de las urnas.

Con información de Reuters.