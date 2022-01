Candidato de ultraderecha a presidencia de Francia, condenado por incitación al odio

El candidato de ultraderecha a las elecciones presidenciales de Francia que tendrán lugar en abril, Éric Zemmour, fue condenado hoy a una multa de 10.000 euros por incitación al odio contra menores migrantes no acompañados.

Ausente en el juicio, como también lo estuvo en el proceso de noviembre, el candidato fue juzgado en lo penal por haber tildado en televisión a los menores migrantes no acompañados de "ladrones", "asesinos" y "violadores".

Zemmour denunció una "condena ideológica y estúpida" y su abogado, Olivier Pardo, adelantó que su cliente recurrirá el fallo, informó la agencia de noticias AFP.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Procesado en varias ocasiones por injuria racial, incitación al odio o por negación de crímenes de lesa humanidad, Éric Zemmour fue juzgado esta vez por sus declaraciones realizadas el 29 de septiembre de 2020, durante un debate en un programa de televisión a raíz de un atentado ocurrido frente a la antigua redacción del semanario satírico Charlie Hebdo, en París.

Zemmour afirmó, refiriéndose a los menores migrantes no acompañados, que "no tienen nada que hacer aquí, son ladrones, son asesinos, hay que enviarlos (a su país) y no hace ninguna falta que vengan".

Una treintena de asociaciones se constituyeron en parte civil, como SOS Racismo, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo (LICRA), así como una veintena de consejos departamentales, pues los menores no acompañados son atendidos por el organismo Ayuda Social para la Infancia (ASE), gestionado por los departamentos.

Las controvertidas declaraciones de Éric Zemmour, de 63 años, le costaron una quincena de procesos judiciales en la última década.

Con información de Télam