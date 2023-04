Medios públicos de EEUU, Canadá y Suecia se fueron de Twitter por las nuevas normas

Desde que Elon Musk adquirió la red social, varios medios fueron etiquetados con frases que aluden a las fuentes de financiamiento.

Varios de los medios públicos occidentales entraron en batalla con el magnate dueño de la plataforma Twitter. La primera en dar el paso fue la estadounidense NPR (National Public Radio), que decidió dejar la red social luego de que se le interpusiera una etiqueta: “Medio afiliado al Estado” -que también corre para medios como RT, de Rusia, y Xinhua, de China- que, tras algunas quejas, pasó a ser “medio financiado por el Gobierno”. Le siguió la canadiense CBC y, ahora, la sueca Sveriges Radio. La española RTVE solicitó que se le retire la nomenclatura impuesta. La política de certificación y de identificación, reclaman, “siembra dudas” sobre “la independencia” en la línea editorial.

Por petición de Elon Musk, dueño de Twitter desde octubre del año pasado, la red empezó a aplicar a otros medios públicos la etiqueta de “medio de comunicación afiliado al Estado” que hasta entonces se aplicaba solo a RT y a Xinhua. Hasta entonces, la británica BBC o los estadounidenses PBS y NPR estaban exentos de una calificación similar. La etiqueta inicial de Twitter para estas cadenas en inglés fue “financiado por el Gobierno”. Luego Musk aceptó pasar a “financiado con fondos públicos”, pese a todo, la huida por parte de las empresas de medios se concreta cada día.

"Sveriges Radio ha reducido hace un momento su presencia en Twitter, y ahora hemos tomado la decisión de dejar totalmente de ser activos en la plataforma, y de suprimir una serie de cuentas", afirmó el grupo de emisoras más escuchado del país nórdico en su blog.

"Necesitamos concentrar y fijar las prioridades de la presencia en línea de SR, y Twitter ha cambiado este año y se ha hecho menos importante para nosotros", explicó el responsable de redes sociales de la emisora, Christian Gillinger, informó la agencia de noticias AFP. La radio pública sueca tiene a su principal cuenta etiquetada como "medio financiado con fondos públicos". No obstante, dijo que no se retiraba de la red por este punto, puesto que consideraba que era una "definición correcta" sobre su financiación.

La radio y la televisión públicas de España, en tanto, pidieron a Twitter que retire la nueva etiqueta que ha impuesto en sus cuentas, que las identifica como “Medio financiado por el Gobierno”. Las cuentas en Twitter de RTVE, RTVE Noticias, RTVE Comunicación y Participación y RTVE Play tienen todas esa calificación: “En su caso, sea sustituida por ‘Medio financiado públicamente”, solicitó en un comunicado de RTVE, informó el medio El País de España. Esa designación es la que tiene ahora la cadena británica BBC.

NPR, por su parte, explicó en un comunicado su posición: “Hemos tomado esta decisión después de que Twitter rechazara repetidas peticiones para eliminar una etiqueta inexacta que designaba a NPR como ‘medio de comunicación afiliado al Estado’. La etiqueta se ha cambiado desde entonces a ‘medio financiado por el Gobierno’, que no refleja con precisión nuestra estructura de gobierno de los medios públicos y sigue enviando a los usuarios de Twitter a una explicación que implica ‘la participación del Gobierno sobre el contenido editorial’”, indicaron. A ello, sumaron, según reportó el diario El País: “Creemos que esta etiqueta pretende cuestionar nuestra independencia editorial y socavar nuestra credibilidad. Si siguiéramos tuiteando, cada mensaje llevaría esa etiqueta engañosa”.

“La cuestión no es si estamos o no financiados por el Gobierno”, añadió Lansing. “Aunque estuviéramos financiados por el Gobierno, que no lo estamos, la cuestión es la independencia, porque todo periodismo tiene ingresos de algún tipo”, reclamó. El mismo camino que NPR siguieron las radios públicas KCRW, de Santa Mónica (California); WESA, de Pittsburgh (Pensilvania) y WEKU, del centro y este de Kentucky.

Poco después de la salida de NPR, el grupo público CBC/Radio-Canadá hizo lo mismo, criticando la etiqueta que le impuso Twitter de "medio financiado por el gobierno", una definición que perjudica a su "independencia". "Nuestro periodismo es imparcial e independiente. Sugerir otra cosa es engañoso. Pro eso es que estamos pausando nuestras actividades en Twitter", informaron el lunes. cuya etiqueta llegó después de que el líder conservador canadiense, Pierre Poilievre le escribiera a Musk para pedirle que le pusiera esa etiqueta a la radio pública.

"Ahora la gente sabe que esto es propaganda de Trudeau, y no noticias", tuiteó Poilievre después del anuncio.

Si bien la radio es financiada con fondos públicos, indicaron que su independencia editorial está protegida por la ley canadiense de medios: "Twitter puede ser una herramienta poderosa para que nuestros periodistas se comuniquen con los canadienses, pero mina la precisión y el profesionalismo de su trabajo al permitir que nuestra independencia se describa falsamente de esa manera".

Y, unos días antes de que se implementara esta modalidad -que correrá formalmente desde el 20 de abril- el conflicto ya se había encendido con The New York Times, cuando la plataforma le quitó la tilde azul de certificación, dado anunció que no pagará los 1000 dólares que costará ese “beneficio” a partir de ahora para las empresas -8 para las y los usuarios-.

“La verdadera tragedia de @nytimes es que su propaganda ni siquiera es interesante. Además, su perfil es el equivalente en Twitter a la diarrea. Es ilegible”, escribió Musk en un mensaje.

La gran mayoría de cuentas distinguidas con la marca azul siguen manteniendo la distinción, aunque al seleccionar la certificación se indica que dicha cuenta “está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o es una cuenta verificada heredada”.

Por su parte, The Washington Post, medio que también anunció su negativa a pagar por la marca de verificación, informó que Musk escribió un tuit, que luego borró, que daría a las cuentas verificadas “unas semanas de gracia, a menos que digan que no van a pagar ahora, en cuyo caso lo eliminaremos”.