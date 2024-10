Andrés Ojeda es un mediático abogado uruguayo que en junio pasado logró imponerse en las internas del histórico Partido Colorado para disputar las elecciones presidenciales. Según las encuestas, disputa un tercer lugar en las detrás del opositor Frente Amplio y del oficialista Partido Nacional. "Me cae muy bien que me comparen con (Javier) Milei", dijo ante la prensa argentina, criticó al ex mandatario Alberto Fernández y ponderó el rol del Estado.

Ojeda está afiliado al Partido Colorado -parte de la oficialista Coalición Multicolor/Republicana- desde 2002, fue concejal en Montevideo (2010-2015), candidato a suplente de intendente en esa misma localidad, en 2020; y saltó a la fama el año pasado cuando pese a no contar con ningún cargo político-partidario, oficializó su precandidatura a la presidencia. Tiene 40 años y se presenta como el "retador" capaz de superar al delfín del presidente Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado; y pasar a un balotaje en noviembre con el favorito Yamandú Orsi, del izquierdista Frente Amplio, la mayor fuerza opositora del país.

Por la estética que maneja en la campaña y por sus ideas, se lo asimila a los líderes de la extrema derecha mundial y regional -como Milei o el presidente de El Salvador, Nayib Bukele-, en quienes él mismo se referencia y considera que son "liderazgos de la nueva política, que en su territorio y en su tiempo rompieron todo lo anterior".

"La disrupción y el cambio no se pueden replicar de una sociedad a otra", opinó en una entrevista dada recientemente a AFP. Evidentemente, Uruguay y Argentina no son iguales. Yo no creo que pudiésemos traer un enlatado Milei 100% para acá", señaló.

El rol del Estado

Más allá de sus simpatías con Milei, Ojeda tiene un punto de desencuentro con el mandatario ultraliberal: considera que el Estado tiene que estar "sobre todo cerca de los que menos tienen", y para el caso recordó una frase de Lacalle Pou, a quien dijo admirar: "El Estado tiene que hacerle piecito a los de más abajo".

"Rompimos el molde del político tradicional", dijo, atribuyendo el constante crecimiento en las encuestas a "la potencia de la renovación" y a "hablar de todos los temas", inclusive salud mental, bienestar animal y medioambiente, "que la vieja política siempre califica de frívolos".

El Mercosur

Ojeda, en tanto, comparte visiones con sus contrincantes cuando se trata del bloque sudamericano en el país del otro lado del río se ha presentado más de una vez en rebeldía durante los últimos años. Para ello, sostiene que "Uruguay tiene que crecer" y para esto es clave la apertura comercial -que tanto Delgado como Yamandú defienden, al igual que Milei-, pero descartó que la solución sea abandonar el Mercosur, el bloque que el país integra con Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia.

"En Uruguay hay 1.400 empresas exportadoras, 400 viven mayoritariamente de la exportación del Mercosur. No es serio decir que nos vamos a ir. ¿Eso quiere decir que nos vamos a sentar callados a dejar que todo pase? No", analizó. En esa línea aseguró que su país "tiene que lograr mejoras" y celebró que hoy estén Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"Lula es un tipo serio. La relación geopolítica del Mercosur con Uruguay, de hoy, es una ventana interesante. El lío más grande que teníamos se llamaba Alberto Fernández", dijo sobre el antecesor de Milei, que reconoció haber buscado frenar un TLC con China, sobre el que su país avanzó pese a que está prohibido en el Tratado de Asunción.