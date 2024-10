Elecciones en Uruguay 2024, EN VIVO: el minuto a minuto de los comicios presidenciales de este 27 de octubre

El Frente Amplio se prepara para ganar las elecciones de este domingo. La coalición de izquierda es la que mejor ranquea en todas las encuestas, incluso algunas que sitúan a Yamandú Orsi unos 20 puntos arriba del oficialista del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Sin embargo, obtener la victoria definitiva en primera vuelta en Uruguay no es tarea fácil. El dato a mirar es que pese a que el gobierno de Luis Lacalle Pou no es necesariamente impopular, su candidato no termina de convencer. En ese contexto, apareció un tercer presidenciable del Partido Colorado, Andrés Ojeda, que se destacó por su estilo particular en los spots de campaña desde el gimnasio, que busca llegar al balotaje y que algunos periodistas lo llaman el “Milei uruguayo”.