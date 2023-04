Santiago Peña, la garantía de continuidad colorada en Paraguay

Es la primera vez que el ex ministro de Hacienda disputa la presidencia y cuenta con el padrinazgo del ex mandatario Horacio Cartes.

“Mi gran desafío es cómo hacer que la economía crezca”, sostuvo Santiago Peña, de 44 años, durante la campaña, de cara a las elecciones que se disputarán este domingo en Paraguay. El dirigente político de la Asociación Nacional Republicana (ARN), más conocido como Partido Colorado, se impuso con la venia del ex presidente y empresario tabacalero Horacio Cartes, en una interna marcada por las denuncias de corrupción impuestas por Estados Unidos y la oposición paraguaya. Fue el ministro de Hacienda más joven de su país y su perfil es más técnico que político. Su apuesta es consolidar “con un cambio generacional” la hegemonía que tiene su partido desde hace 70 años en el país -incluidos 30 años de dictadura colorada stronista-, sólo interrumpida por el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).

En estos comicios más de cuatro millones de personas están habilitadas para elegir entre las 7 y las 16 (8 y 17 hora argentina) entre los 12 binomios presidenciales que se presentan. Entre ellos, la chapa de Santiago Peña y Pedro Alliana, buscan instalarse en el Poder Ejecutivo por los próximos cinco años. Los resultados se conocerán el mismo día, si nada falla, dado que en el país vecino no existe el ballotage. En la misma jornada se elegirán 257 miembros para las juntas departamentales, 17 gobernaciones, 45 bancas en el Senado y 80 en Diputados.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esta es la primera vez que Peña llega para pelear la Presidencia de su país. En 2017, disputó la interna partidaria, pero no le alcanzaron los votos. En un clima electoral marcado por la apatía y por la falta de debate, la mayoría de las encuestas lo ubican como el preferido. Entre ellas, Ati Snead Consultores, Gray & Asociados y Multitarget lo destacaron con los siguientes números ante el binomio opositor de la Concertación Nacional de Efraín Alegre y Soledad Núñez: 42,9% a 31,3%; 38,8 % a 22,1%; y 39,3% a 20,9%. Sólo Atlas, en su último sondeo, dio con un 38% a Alegre y segundo a Peña con el 36%.

La interna colorada y el golpe de EEUU a la política nacional

Peña es empresario, ex director del Banco Central y ex analista en el Fondo Monetario Internacional y tuvo un paso, recientemente, por el Banco Ambambay, que es parte del holding del Grupo Cartes. Es, sin dudas, el delfín del ex mandatario y empresario Horacio Cartes. Fue su ministro de Hacienda durante dos años (2015-2017) y abandonó las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, en donde había militado desde los 17 años e histórico adversario de los colorados) para integrarse a la ANR,luego que el entonces presidente declarara que los ministros que no estaban afiliados a su partido saldrían de sus cargos.

Su postulación para estas elecciones se consolidó el 18 de diciembre pasado, tras las internas que enfrentaron al actual mandatario, Mario Abdo Benítez (Fuerza Republicana); y a Cartes (Honor Colorado) por la conducción del partido. Esta elección se dio en paralelo a las primarias presidenciales y ambas se impuso el cartismo.

Pero previo a esa decisión interna, el Partido Colorado -y la institucionalidad paraguaya- recibió un fuerte golpe. El primero fue a mediados de julio pasado, cuando Estados Unidos denominó “significativamente corrupto” a Cartes por vínculos con el crimen trasnacional y con Hezbollah, así como por su “participación en actos de corrupción”, según declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Un mes más tarde, la misma nomenclatura cayó sobre el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, que se vio obligado a dejar de lado sus aspiraciones presidenciales, auspiciado por Abdo Benítez.

Como si la sanción estadounidense no hubiese sido suficiente, Washington le sumó este año a Cartes un bloqueo de todos los activos y propiedades bajo jurisdicción estadounidense.

Cada vez que la prensa le consultó a Peña sobre estad denuncias y sanciones, su respuesta fue la misma: “Cartes no tuvo la oportunidad de defenderse”, sostuvo y consideró que su situación no es responsabilidad del partido ni de él en tanto candidato presidencial. Sin embargo, estas explicaciones no contentaron a todos en Paraguay.

“Está hecho a la medida y semejanza” de Cartes, sentenció ante El Destape la analista política del diario Última Hora Estela Ruiz Díaz y destacó que su vínculo con Cartes es la “mayor debilidad” ya que se trata de un candidato que, según describió, “carece de capital político”. Por eso, continuó, “se teme el doble comando en el poder, con la consecuente ingobernabilidad”. ¿Qué pasará si Cartes es extraditado?, se preguntó Ruiz Díaz.

Para la especialista en políticas públicas, géneros e integrante de la ANR María Angélica Tete Cano Radil la avanzada de Estados Unidos fue un “acertado cuestionamiento al funcionamiento del sistema de justicia y a los mecanismos e instituciones de control anti corrupción”. Sin embargo, señaló que existen “controversias sobre el momento en el que se dio”, es decir, en plena campaña. Eso sí, reconoce que el Partido Colorado, sobre el que recayeron todas las denuncias estadounidenses, es una fuerza política con una “potente maquinaria de poder electoral”.

Nadie pone en duda eso en Paraguay.. Según señaló Ruiz Díaz a este medio, el 80 por ciento del funcionariado público está afiliado al partido. Para ella, esa es la clave del “voto cautivo” que le da el triunfo de forma consecutiva hace más de 70 años. “Frente a eso, el mensaje de la Concertación es que la alternancia es condición de posibilidad para el cambio en ese manejo institucional”, consideró Riuz.

La participación electoral, el nuevo sistema electoral y la disputa en el Congreso

“Esta apatía evidencia que podrá ser poca la participación de la ciudadanía independiente y de los jóvenes que votan por primera o segunda vez”, avizoró Cano Radil ante este medio. A ese escenario, se suma otro factor: en estos comicios las y los paraguayos se encuentran por segunda vez -la primera fue en las municipales de 2020- ante un nuevo sistema electoral de votación. Se trata del voto preferencial o lo que allá se conoce como “desbloqueo de listas”, que se hará a través de un sistema electrónico.

De esta manera, las y los ciudadanos emitirán su voto presidencial y, además, podrán seleccionar al candidato o candidata de su preferencia dentro de la lista para diputados y senadores. El conteo de escaños, en tanto, se seguirá realizando mediante el sistema D'Hont, pero una vez establecidos el número de asientos para cada partido se reordenarán las listas en función del número de votos preferenciales recibido por cada miembro de la lista.

“La anterior forma no permitía ningún reordenamiento interior después de las internas. Ahora, con el desbloqueo, los movimientos internos de los partidos pueden seguir para posicionarse mejor y la fragmentación se puede dar en ambas instancias (en las internas y en las generales)”, explicó analista Andrés Carrizosa, doctorado en ciencia política por Rice University. Esto, a su entender, lleva a que todes les candidates tengan la tarea de “llamar la atención lo más posible” del electorado. Además, consideró, es un mecanismo que tiende a “favorecer” a los partidos más grandes -con mayor diversidad ideológica hacia adentro, por lo general- y a perjudicar a los más pequeños -más homogéneos-.

No obstante, adelantó que esta situación puede ser “positiva” para los partidos tradicionales en el corto plazo. El impacto se verá en el Congreso: “Las divisiones internas dificultan la cooperación en los partidos, que va a llevar a mayor fragmentación en el Congreso. Entonces, es probable que dificulte la actividad legislativa. Algo que va a suceder, porque el desbloqueo hace que sea todos contra todos”, precisó. ¿Cómo se avizora el escenario en el Legislativo? “Hay mucho en juego”, opinó aunque dada la poca confianza que hay en el país sobre las encuestas no se animó a plantear cómo podrían llegar a quedar.

En la actualidad, de 80 Diputados, la ANR tiene 43 (mayoría propia), el PLRA 30 y los que siguen 3, 2 y 2. En el Senado, de 45, la ANR tiene 17, el PLRA 14 y el Frente Guasú (liderado por el ex presidente Fernando Lugo) 8. El resto, cuenta con 3, 1, 1 y 1.

“El partido colorado siempre tuvo fragmentaciones internas, pero su fortaleza fue que se puede mantener junto a pesar de todo”, señaló. En tanto, para la oposición nucleada en la Concertación Nacional -el espacio que le presenta la disputa a los colorados- la situación es disímil. La “fortaleza” que marcó el analista es que es la primera vez en la historia del país que se presenta una opción con estas características, en las que les candidates fueron resultado de una elección interna abierta, lo que anima a prever que “van a tener mayor apoyo, por presentar un resultado más competitivo” al no haber sido una decisión a dedo entre las elites partidarias. Esto, indicó Carrizosa, es parte de la estrategia que llevan hace años desde el PLRA junto con el Frente Guasú, entre otros, para poder presentar una opción con mayores posibilidades.

Para el Senado, por otro lado, cada partido de la Concertación presentó a sus propios candidatos o se hicieron alianzas. “Eso es una debilidad, hubiera sido mejor una concertación para todos los escaños de todas las listas legislativas”, consideró el analista.

Argentina, el voto femenino y la ampliación de derechos

“Quiero aclarar que soy hijo de una argentina y mis dos hermanos son argentinos. Además, soy descendiente del legislador socialista Alfredo Palacios [1878-1965], un gran político argentino. El hermano de Palacios fue mi bisabuelo. Por eso mi nombre completo es Santiago Peña Palacios”, dijo en entrevista con el diario La Nación -y ante otros tantos más- a modo de disculpas por sus polémicas declaraciones. El nombre de Peña resonó en los medios argentinos a fines de febrero cuando en medio de un acto de campaña aseguró que a las y los argentinos “no les gusta trabajar”.

En Argentina, de los dos millones de paraguayos que hay en el país, sólo 31.313 pueden votar.

Durante la campaña, también intentó reconciliarse y recuperar el apoyo de las mujeres. Luego que la Red de Mujeres Coloradas del Departamento Central se pronunciara en favor de la Concertación, Peña hizo un acto en el que dio protagonismo y voz a las mujeres de su partido en busca del voto femenino.

“Todas las candidaturas presidenciales soslayan el debate sobre los profundos y graves temas vinculados a la desigualdad por razones de género. No solo la subrepresentación política, sino también mortalidad materno infantil, embarazo infantil, violencia, feminicidio, brecha salarial, entre otros”, señaló Cano Radil integrante del Grupo Impulsor de la Paridad Democrática, y destacó que el único proyecto que buscó instalar en la campaña un debate “abierto y franco, sin prejuicios ni fundamentalismos” fue la de Euclides Acevedo – Jorge Querey (médico de Lugo e integrante del Frente Guasu), que se abrieron de la Concertación para ir por La Nueva República.

En enero, en Telefuturo le consultaron sobre los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 sobre los cuales sentó su campaña. ¿Qué hará Santiago Peña con la educación si llega a la Presidencia?, le preguntaron. “Hay que diferenciar la agenda 2030 de la agenda globalista, que es la que promueve la ideología de género, que es la que promueve el aborto, el matrimonio igualitario”, manifestó el candidato en plena entrevista televisiva. “Paraguay es el último bastión de defensa a estos preceptos. Es un país que defiende a la familia y que la entiende como el matrimonio entre un hombre y una mujer y que defiende la vida desde su concepción. Está en la constitución, no hay nada que discutir”, cerró.

El programa de gobierno de Peña

También fue muy claro cuando desde el diario brasileño Folha de San Pablo le preguntaron por el dictador Alfredo Stroessner: “Fue responsable de más de 50 años de estabilidad en Paraguay. Pero exageró, y de ninguna manera estoy a favor de los abusos a los derechos humanos cometidos durante el período”, afirmó y con esas palabras se animó a reivindicar el lugar del militar encargado de que el Partido Colorado se enquistara en todas las estructuras del Estado e instalara un sistema absolutamente desigual en el acceso a tierras y derechos.

En sus programa de gobierno los ejes son salud, educación y la situación habitacional. En su afán por conseguir el voto femenino, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras presentó el plan de Guarderías Gratuitas para las mujeres madres. La intención es “darles la posibilidad de trabajar o estudiar gracias al apoyo del Estado en el cuidado de sus hijos pequeños”.

“La mejor política social es la generación de empleo”, propuso en marzo ante el Club de Ejecutivos de Paraguay y sostuvo que su intención es generar cerca de 500.000 puestos de trabajo, lo cual “ayudará a sacar a muchos jóvenes de la delincuencia y la cárcel”.

“Chau chespi” es otra de sus iniciativas. Se trata de un programa “integral de combate a las adicciones” que incluye educación, rehabilitación, reinserción y persecución a los focos de venta la idea es lograr este objetivo con “seguridad, rehabilitación, educación y reinserción laboral. Creando centros de rehabilitación en cada departamento y atacando con mucha fuerza a los centros de distribución con la policía nacional”.

Tekoporã mbamatere, un programa ya existente dirigido a la alimentación, educación, salud y trabajo de la población, sobre el que estiman realizar un aumento del 25 por ciento. También, entre sus propuestas, busca dar la posibilidad de acceso a la casa propia con préstamos flexibles y viviendas sociales. El último programa es “plata en tu bolsillo”. La intención aquí es darle “competitividad” -la empresa paraguaya de importación y distribución de hidrocarburos y gas de propiedad estatal- para ofrecer mejores precios para la movilidad urbana. En consonancia con la Concertación., sostienen la necesidad de bajar el precio de productos como el gas.