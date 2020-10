Twitter ha restringido temporalmente este jueves la cuenta de campaña electoral del presidente de EE.UU., Donald Trump, de manera que no puede hacer publicaciones, a raíz de un video sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden.

El video en cuestión hacía referencia a una nota del diario The New York Post publicada este miércoles, que contenía supuestos detalles de los tratos comerciales de Hunter Biden con una compañía de energía ucraniana y afirmaba que el exvicepresidente se había reunido con un asesor de la empresa. "Joe Biden es un mentiroso que ha estado estafando a nuestro país durante años", se afirmaba en la grabación.

La red social explicó que el video violó sus reglas contra la publicación de información privada, detallando en su mensaje estándar que no se puede publicar "la información privada de otras personas sin su autorización y permiso expresos".

"Todo terminará en una gran demanda"

El mandatario pareció sorprendido por la noticia en una entrevista con Fox Business este jueves por la mañana. "Bueno, no he escuchado eso, pero si lo es, lo es", comentó Trump. "Pero todo terminará en una gran demanda. Y hay cosas que pueden pasar que son muy graves y que preferiría que no sucedieran. Pero probablemente tenga que pasar", añadió.

Facebook y Twitter limitaron este miércoles la difusión del artículo del diario en las horas posteriores a su publicación. Twitter argumentó que el artículo violó su política de "materiales pirateados", que prohíbe la distribución de contenido obtenido mediante piratería, que contenga información privada o secretos comerciales, o ponga a las personas en riesgo de sufrir daños físicos.

"Máquinas de propaganda"

The New York Post criticó el bloqueo realizado por los dos gigantes de las redes sociales, alegando que Facebook y Twitter tratan de ayudar a Biden en su campaña electoral y que nadie ha cuestionado la veracidad de la historia.

"Facebook y Twitter no son plataformas de medios. Son máquinas de propaganda", sostuvo el diario en un editorial. En una carta dirigida al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, el senador republicano Josh Hawley dijo que el "bloqueo aparentemente selectivo" sugiere parcialidad por parte de Facebook.

El informe del New York Post, insistió el político, es "claramente relevante para el interés público" y revela "actividad potencialmente poco ética por parte de un candidato a presidente".

A su vez, el senador republicano Ted Cruz envió una carta al director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. "La censura de Twitter a esta historia es bastante hipócrita, dada su disposición a permitir que los usuarios compartan informes de fuentes menos adecuadas que critiquen a otros candidatos", dijo allí.

El propio Donald Trump criticó la decisión de ambas redes sociales de limitar la distribución del artículo de The New York Post, calificándola como "muy terrible".