El senador republicano y trumpista de Utah, Mike Lee, generó una tormenta de reacciones en la red social Twitter, al realizar una serie de controvertidos tuit donde desestimó la importancia de la democracia.

“La democracia no es el objetivo; libertad, paz y prosperidad son. Queremos que florezca la condición humana. La democracia de rango puede frustrar eso". Esta declaración se suma una serie de comentarios iniciados por el propio presidente Donald Trump en los que adelantó que desconocerá los resultado de los próximos comicios si siente dudas sobre el resultado.

Con los estragos que generó el coronavirus en ese país, conocido por sus instituciones sólidas, en contraposición a una participación democrática endeble y cada vez más en declive, la incertidumbre en país del norte sobre la legitimidad electoral de estas elecciones presidenciales del 3 de noviembre crecen semana a semana.

Los democratas, más preocupados por la propagación del coronavirus, impulsan la participación ciudadana a través del voto por mail, mientras que el primer mandatario estadounidense deslizó que habrá fraude por ese método, convocó a votar de manera presencial (lo que le dará resultados preliminares favorable) y hasta llamó a sus simpatizantes a ser "observadores electorales" en cada centro de votación.

En el día de ayer, los candidatos a vicepresidentes tuvieron su propio debate presidencial, con un tono más neutro y respetuoso. Durante el evento, el senador Lee, quien fue uno de los contagiados de coronavirus durante la semana pasada, realizó una serie de tuits que solo sumaron más dudas y preocupación por el desenlace de los comicios.

"Las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencia y contención; alguna vez se ha encontrado incompatible con la seguridad personal o los derechos de propiedad; y en general han sido tan breves en sus vidas como violentos en sus muertes ”, agregó en otra pulicación.

Durante el debate del miércoles, Lee tuiteó a menudo sobre comentarios que no le gustaban. Pero varios se centraron en la democracia: "No somos una democracia". En otro, dijo, “La palabra 'democracia' no aparece en ninguna parte de la Constitución, quizás porque nuestra forma de gobierno no es una democracia. Es una república constitucional. A mi me importa. Debería importarle a cualquiera que se preocupe por la excesiva acumulación de poder en manos de unos pocos ".