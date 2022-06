Hernández reconoció la derrota y los principales referentes políticos saludaron a Petro

Tras una jornada histórica en el país sudamericano, el candidato “outsider” de la política asumió la victoria de su contrincante Gustavo Petro.

El candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, reconoció la derrota en un mensaje que duró poco más de dos minutos y que fue transmitido por los medios colombianos. “Hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas lo han hecho eligiendo al otro candidato. Acepto el resultado como debe ser, si queremos creer en nuestras instituciones”, dijo.

Hernández, además, le habló directamente a Gustavo Petro, el candidato por el Pacto Histórico, que lo aventajó por más de tres puntos en la segunda vuelta que se dio en la jornada de este domingo. “Que sepa dirigir el país”, “que sea fiel en la lucha anticorrupción y “que no defraude a quienes que votaron por él”, dijo.

Esta es la primera vez en la historia que un candidato de la izquierda llega a la presidencia. Hasta ahora, cada vez que en el país emergió un candidato del progresismo fue asesinado: Jorge Eliécer Gaitán (1948), Luis Carlos Galán (1989) y Carlos Pizarro León Gómez (1990).

Ahora, el “ingeniero” como es conocido el ex alcalde de Bucaramanga, deberá definir su futuro político. Según el estatuto de la oposición colombiano, al candidato derrotado le corresponde una banca en el Senado de la Nación, mientras que a quien ocupe la candidatura a la vicepresidencia –es decir, Marelen Castillo- le corresponde una curul en la Cámara de Representantes. Ambos deberán decidir si la toman y juegan en el tablero desde el Congreso nacional.

Al pronunciamiento de Hernández le siguieron el del presidente Iván Duque y el de los diferentes referentes políticos del país como del mundo. "Acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente", informó Duque en un tweet. Por su parte, en un tono más bien crítico, escribió el derrotado candidato a la presidencia Federico "Fico" Gutiérrez: "Petro, espero que su gobierno no sea el reflejo de su campaña. Que su presidencia dure 4 años y no más", le dijo al ahora presidente electo. Más moderado fue el también ex candidato al Ejecutivo nacional Sergio Fajardo, que le deseó a Petro que "lo acompañe la sabiduría para tranquilizar y cuidar este país adolorido".

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá celebró el triunfo del Pacto Histórico: "Empezamos a escribir con toda ilusión una nueva página en la historia de Colombia!".

También llegaron los reconocimientos internacionales desde Chile, Venezuela, Ecuador y Panamá. "Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente", dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric, que además contó que se comunicó con Petro para felicitarlo. Por su parte, Nicolás Maduro, avizoró que "nuevos tiempos se avizoran para este hermano país", tras el triunfo por primera vez en la historia de una fórmula de izquierda en Colombia.

Guillermo Laso, presidente de Ecuador, en tanto, se puso a disposición también para trabajar en conjunto y dijo: "Reiteré la disposición de nuestro Gobierno para fortalecer la amistad y cooperación, priorizando el desarrollo y la integración de nuestros pueblos".

Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano, optó por hacer un repaso de la historia en un hilo en sus redes sociales. Allí, trajo a la memoria a José Eliécer Gaitán, del Partido Liberal, quien se prestaba a ser el primer presidente progresista y fue asesinado. "El pueblo enardecido por el crimen destruyó todos los edificios públicos de Bogotá y hubo miles de muertos, en una revolución popular espontánea y cruel", dijo para hacer referencia a lo que se conoció como el "Bogotazo". "El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades", escribió.

Desde la Unión Europea, se pronunció el vicepresidente de la Unión Europea, que además de hacer llegar sus felicitaciones, destacó que Colombia es un "socio fundamental" de la organización y llamó a fortalecer los vínculos.