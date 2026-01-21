Partido gobernante de Costa Rica se encamina a la victoria en elecciones de febrero, según sondeo

Imagen de archivo. Los candidatos presidenciales de Costa Rica Eliecer Feinzaig y Laura Fernández, en un debate.

La candidata del partido gobernante de Costa Rica ganaría las elecciones presidenciales del 1 de febrero en primera vuelta, con ‍un 40% de apoyo de ⁠los votantes, que también podrían otorgar a su partido una mayoría para la legislatura 2026-2030, según un sondeo de la Universidad de Costa Rica publicado el miércoles.

Laura Fernández, una exministra leal al presidente Rodrigo Chaves que ha prometido "continuidad" política y nombrarlo en un cargo de alto nivel, vio aumentar su apoyo entre diciembre y enero hasta el umbral del 40% necesario para evitar una segunda vuelta, de acuerdo con la encuesta.

Otros sondeos ‌privados recientes han arrojado resultados similares para la politóloga ⁠de 39 años, que ha aprovechado la ⁠popularidad de Chaves. Según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la universidad, Chaves cuenta con un 58% de aprobación a ‍pesar de que la ley le prohíbe presentarse a la reelección consecutiva.

La encuesta se realizó del 12 al ⁠16 de enero, con un margen ‌de error de tres puntos porcentuales.

Los candidatos de la oposición se han estancado, incluido el favorito, el economista Álvaro Ramos, que sólo obtiene un 8% en las encuestas. El escaso apoyo es señal de problemas para su Partido de Liberación Nacional (PLN), de centro-izquierda, que representa ‌la política ‌tradicional que Chaves prometió derrocar con su "revolución pacífica" contra las élites.

El actual mandatario se enfrenta a decenas de denuncias ante el tribunal electoral por supuesta injerencia ilegal en la campaña.

Chaves ha instado a los votantes a continuar con sus políticas ​y a ampliar el poder del partido gobernante en la Asamblea Legislativa para impulsar reformas profundas, incluidos cambios constitucionales, medidas que han alarmado a los grupos de la oposición, que le acusan de tendencias autoritarias.

Fernández ha prometido seguir el ejemplo de Chaves y tomar medidas más enérgicas contra la delincuencia, la principal preocupación del país en medio de una ola de homicidios ‍impulsada en gran medida por la violencia de las bandas del narcotráfico.

El movimiento gobernante ha destacado los sólidos indicadores económicos bajo el mandato de Chaves y ha pregonado sus vínculos con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien califica de "referente de seguridad internacional", y con la administración ​del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien describió como "socio favorito" en cooperación antidroga.

Más de 3,7 millones de costarricenses están habilitados para votar en ​la jornada electoral que durará 12 horas.

Las autoridades electorales han instado a la participación después de que en 2022 se registrara una ⁠abstención del 40%, una falta de interés que, según los analistas, podría ayudar al partido gobernante a conseguir una victoria en primera vuelta.

Con información de Reuters