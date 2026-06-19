El Salvador intercepta casi 7 toneladas de droga en alta mar, detiene a cuatro colombianos y dos ecuatorianos

La Marina salvadoreña requisó 6.68 toneladas de droga en operaciones en alta mar en las que detuvo a cuatro colombianos y dos ecuatorianos en dos embarcaciones, informó el viernes el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele.
En una publicación en X, el mandatario indicó que la acción "establece un nuevo récord nacional, al superar las 6.606 toneladas decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026".
Las incautaciones ocurrieron el jueves, agregó Bukele, precisando además que estas tuvieron lugar a 582 y 633 millas náuticas, respectivamente, al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en la costa central salvadoreña.
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Según el presidente, la droga incautada era transportada en dos embarcaciones tipo Low Profile Vessel y su valor en el mercado rondaría los 167 millones de dólares.
En lo que va de 2026, los cuerpos de seguridad salvadoreños han decomisado 13.3 toneladas de droga, con un valor en el mercado superior a los 332 millones de dólares. En 2025, las autoridades reportaron la incautación de 25 toneladas de droga, cuyo valor en el mercado superaría los 620 millones de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.
Con información de Reuters