El Salvador intercepta casi 7 toneladas de droga en alta mar, detiene a cuatro colombianos y dos ecuatorianos

La Marina salvadoreña requisó 6.68 toneladas de ‌droga en ‌operaciones en alta mar en las que detuvo a cuatro colombianos y dos ecuatorianos en dos embarcaciones, informó el viernes el presidente del país ​centroamericano, Nayib ⁠Bukele.

En una publicación en X, ‌el mandatario indicó que ⁠la acción "establece un ⁠nuevo récord nacional, al superar las 6.606 toneladas decomisadas en una ⁠sola operación el pasado ​13 de febrero de ‌2026".

Las incautaciones ocurrieron ‌el jueves, agregó Bukele, precisando ⁠además que estas tuvieron lugar a 582 y 633 millas náuticas, respectivamente, al suroeste ​de ‌la bocana El Cordoncillo, en la costa central salvadoreña.

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Según el presidente, la droga incautada era transportada en ⁠dos embarcaciones tipo Low Profile Vessel y su valor en el mercado rondaría los 167 millones de dólares.

En lo que va de 2026, los cuerpos de ‌seguridad salvadoreños han decomisado 13.3 toneladas de droga, con un valor en el mercado superior a los 332 millones de dólares. ‌En 2025, las autoridades reportaron la incautación de 25 toneladas de ‌droga, cuyo ⁠valor en el mercado superaría los 620 millones ​de dólares, de acuerdo con cifras oficiales.

Con información de Reuters