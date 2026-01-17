Gobierno de Trump abandona plan de integrar agencia ATF en la DEA tras oposición; CNN

Imagen de archivo de un agente de la Agencia Antidrogas (DEA) durante una operación en Port Everglades, Fort Lauderdale, Florida, EEUU.

‍El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó ‍su propuesta de ⁠fusionar la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en la Administración para el Control de Drogas (DEA) tras la oposición de grupos a favor y en contra del control ‌de armas, informó CNN ⁠el sábado, citando ⁠a varias fuentes.

El cambio de rumbo se produce en un momento ‍en que la Casa Blanca busca la confirmación ⁠del Senado para que ‌Robert Cekada, subdirector de la ATF, ocupe el cargo de director permanente, según el informe.

El plan de fusión ‌formaba parte ‌de una reorganización más amplia anunciada el año pasado por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, para ​reducir las agencias federales y racionalizar de forma drástica el gobierno.

El plan habría requerido la aprobación del Congreso y se enfrentó a una reacción bipartidista, así como ‍a la resistencia de los empleados de la agencia y la oposición tanto de organizaciones favorables al control de armas como ​de grupos defensores del derecho a portar armas.

Reuters no pudo verificar de ​inmediato el informe. La Casa Blanca no respondió a ⁠una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters