Brasil afirma que EEUU cruzó una "línea inaceptable" con ataques militares a Venezuela

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en una conferencia de prensa

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó ‍el sábado el ⁠ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de su par venezolano, Nicolás Maduro, calificándolo de cruce de "una línea inaceptable".

"Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda ‌la comunidad internacional", dijo Lula ⁠en una publicación en ⁠la red social X.

Lula también pidió una respuesta "enérgica" de las Naciones Unidas y dijo ‍que Brasil sigue abierto a promover el diálogo y la ⁠cooperación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más temprano el sábado, ‌Estados Unidos atacó a Venezuela y depuso a Maduro, dijo el presidente Donald Trump, en la intervención más directa de Washington en América Latina ‌desde ‌la invasión de Panamá en 1989.

Lula dijo previamente que una intervención armada en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria", y ofreció repetidamente a Brasil ​como mediador en las disputas entre los dos países.

Funcionarios brasileños estaban realizando una reunión de emergencia de gabinete el sábado para discutir la situación en Venezuela, dijeron a Reuters los ministerios de Relaciones Exteriores y ‍de Defensa del país.

El jefe de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, dijo que Venezuela cerró su frontera con el país, uno de los principales puntos ​de cruce para los refugiados venezolanos en la región y donde Brasil ha realizado ​operaciones para ayudarlos desde 2018.

Pero luego, el gobernador del Estado de Roraima, ⁠Antonio Denarium, anunció la reapertura del paso fronterizo.

Con información de Reuters