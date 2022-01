Biden promete "un desastre" para Rusia si invade Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió un "desastre" para Rusia si toma la decisión de invadir Ucrania.

En este sentido, advirtió que Rusia "no podrá negociar en dólares" si invade territorio ucraniano, pero, no obstante, señaló en la conferencia de prensa por el primer año de su mandato que su par ruso, Vladimir Putin, no quiere que estalle una guerra.

Con información de Télam