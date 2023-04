Estados Unidos afianza su relación con Argentina para contrarrestar el avance chino

La vicesecretaria de Estados Unidos estuvo en el país para una visita oficial en la que dijo que Argentina debe "tener cuidado" en la relación con China para el desarrollo de la energía nuclear.

La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, llegó al país en el marco de una gira que comenzó el 10 de abril en Nueva Orleans y siguió por República Dominicana –en donde se reunió con el ministro de Economía, Sergio Massa- para, finalmente, hacer pie en Buenos Aires y así afianzar la “relación bilateral con un socio clave” como definió a la Argentina. “Juntos, Estados Unidos y Argentina pueden ayudar a brindar combustible y alimentos al mundo. Nuestras naciones van a seguir siendo líderes esenciales en el continente americano con respecto también a las mayores cuestiones de nuestro tiempo”, sostuvo la número dos de Antoni Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en una conferencia de prensa en la residencia del Embajador, en Buenos Aires. Llamó al país a "tener cuidado" en la relación con China para la producción de reactores nucleares.

Desde su llegada, el jueves por la noche, vicesecretaria participó de la celebración del 40° aniversario del retorno de la Argentina a la democracia y de los 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

Además, se reunió con el canciller, Santiago Cafiero; con la secretaria de Energía, Flavia Royón; con y la secretaria de Minería, María Fernanda Ávila, en donde conversaron sobre la “visión compartida de prosperidad económica en las Américas”, tal lo expresado en el comunicado difundido por la embajada estadounidense.

Sherman, que es conocida en el ámbito de la diplomacia como la “zorra plateada”, por su corta cabellera blanca y su astucia para cerrar acuerdos –estuvo detrás del pacto nuclear entre EEUU e Irán-, está enmarcada en el encuentro que mantuvieron en marzo los mandatarios Alberto Fernández y Joe Biden para afianzar un vínculo entre ambos países, lo que recordó casi en todas las intervenciones que hizo en la conferencia de prensa que brindó ante los periodistas en la residencia del embajador estadounidense, Marc Stanley.

"Nuestra relación es dinámica, profunda y amplia. Nuestra agenda en materia de política también. Juntos Estados y Argentina pueden ayudar a brindar combustible y alimentos al mundo y nuestras naciones van a seguir siendo lideres esenciales en el continente Americano, con respecto también a las mayores cuestiones de nuestro tiempo", manifestó durante el encuentro que hizo eje sobre las cuestiones económicas y, también, sobre el avance chino en la región.

Sobre la posición de EEUU y los organismos multilaterales

Al ser consultada sobre la posibilidad de que organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial faciliten el acceso a créditos a países como la Argentina u otros países en desarrollo golpeados tanto por la pandemia como por la sequía, y el contexto mundial económico, Sherman afirmó: "Lo que negocian el FMI y Argentina es algo que Estados Unidos apoya. Esta semana hay reuniones entre el FMI y el Banco Mundial, y quiero felicitar a la Argentina por las revisiones. Creo que están yendo muy bien, creo que es importante arreglar la situación macroeconómica del país porque es crítico en términos de reformas más amplias de estas instituciones más amplias de estas instituciones".En tanto, destacó la tarea que tiene por delante Ajay Banga, el nuevo líder del Banco Mundial, que tiene como eje fundamental el cambio climático. "Creo que todos vamos a estar pensando para resolver esos desafíos globales que enfrentamos y cómo todo sistema multilateral, incluidas las Naciones Unidas, tiene que ser reformadas", destacó.

La rivalidad con China, la excusa para afianzar lazos en la región

Argentina mantiene con China, al igual que el resto de los países de la región, fuertes relaciones comerciales que van en ascenso. Una de las razones es la facilidad que provee el gigante asiático para acceder a financiamientos para infraestructura, por ejemplo, lo que permitió el avance chino por sobre el estadounidense cada vez con más fuerza. En ese camino, Argentina avanzó en negociaciones para adquirir aviones chinos JF-17 para renovar la propia flota.

"Creo que hay conversaciones en curso entre Estados Unidos y Argentina sobre aviones, que están yendo en un rumbo muy positivo", dijo al ser consultada sobre el tema, aunque marcó que no está totalmente resuelto. De todos modos, hizo énfasis en la cuestión nuclear, uno de los puntos fundamentales que le interesan a la potencia mundial. "Argentina comprende muy bien la energía nuclear", manifestó y aseguró que el país "tiene la capacidad de avanzar en la producción de reactores nucleares modulares pequeños, de manera autónoma". Y aclaró en un no disimulado guiño hacia su país: "Con nosotros o China, que puede invertir diferentes países. No pedimos que elijan, pero nosotros tenemos productos superiores para ofrecer".

"Lo que decimos que tiene que tener cuidado, ser cautos, entender lo que están comprando. ¿El reactor va a ser construido por trabajadores chinos o argentinos? ¿los términos de financiación van a ser buenos para Argentina o para China? ¿La seguridad, la soberanía de la Argentina se va a haber protegida? La soberanía es muy importante y tenemos que asegurarnos de que se proteja", indicó la diplomática.

La distancia, en América Latina, quizá la marcó con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que esta semana viajó al territorio del rival estadounidense para reunirse con su par Xi Jinping y desde donde hizo duras críticas para el FMI que "asfixia" a países como la Argentina. "El presidente Lula tiene el enorme privilegio de reunirse con quien quiera, dijo que quiere ayudar a llevar la paz al mundo, todos queremos eso, nadie quiere la paz más que nosotros en la cuestión de Ucrania". Además, aprovechó para informar que ya está cerrado un encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro; y de Biden en la Casa Blanca para las próximas semanas.

Energía y minería: eje de las negociaciones

Aunque no fue el eje del encuentro con las y los periodistas, es en ese sentido que se llevó a cabo el encuentro con el canciller Cafiero, con quien reafirmaron la negociación ya pautada por los presidentes en marzo para “trabajar conjuntamente en una nueva corriente de inversiones productivas”, así lo especificó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Argentina. Será en sectores estratégicos como minería de litio, hidrocarburos, alimentos, economía del conocimiento y energías renovables, fundamentales en un contexto global de incertidumbre.

Además, el ministro abogó por un pronto restablecimiento del Sistema General de Preferencias para el país y puso de relieve que nuestro país requiere la colaboración de las autoridades de EEUU “para superar los desafíos que han comprometido el acceso al mercado estadounidense en materia de investigaciones de defensa comercial llevadas adelante sin el debido sustento, y que afectan algunas exportaciones argentinas, como es el caso del biodiesel”.

Allí, también, se discutieron alternativas específicas para que el país pueda ser considerado un proveedor sostenible y confiable de minerales estratégicos vinculados a la electromovilidad, en el marco de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA; por sus siglas en inglés). La Argentina -que comparte con Chile y Perú el Triángulo del litio o el "oro blanco", con el 65% por ciento de las reservas globales- es el proveedor mayoritario de carbonato de litio a los EEUU (el litio argentino explica el 55% del total importado por los EEUU) y puede desarrollar su potencial exportador en otros minerales estratégicos (cobre, entre otros), claves para la transición energética y la electromovilidad, especificaron desde la cartera.

La economía en Argentina y las elecciones

"Todos entendemos que la Argentina enfrenta desafíos económicos y del entorno de inversiones, la decisión ahora que se viene la elección va a ser cuál es el camino que se tiene que tomar, es algo que le concierne a los argentinos y no a los Estados Unidos", marcó Sherman. La diplomática, en ese sentido, contó que en su corta, pero agitada agenda logró encuentros con empresarios, líderes sindicales, sociales y jóvenes y reveló que todos por igual manifestaron su preocupación por la situación económica del país.

"Nos preocupa la inflación en todo el mundo, en nuestro país, que es bastante alta también. La Reserva Federal ha elevado las reservas de interés lo cual ha sido doloroso para el estadounidense promedio, pero hay que atravesar algo de dolor para llegar al lugar correcto. Creo que tenemos un buen futuro en Estados Unidos y creemos lo mismo para Argentina", cerró.

La agenda de Sherman también consolidó otros temas que atraviesan el interés general de ambas administraciones: consolidación de la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y de género, el cambio climático, la cooperación en materia de defensa, espacial y nuclear, la no proliferación, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, entre otros. A su vez señalaron la importancia de continuar fortaleciendo la agenda de ciencia y tecnología y para ello coincidieron en la necesidad de fomentar intercambios y capacitaciones en la materia.

Junto con Sherman en estos días estarán en el país Christopher Hanson, titular de la Comisión Reguladora Nuclear; y Laura Richardson, jefa del Comando Sur, que mantendrá una reunión con el canciller Jorge Taiana el próximo lunes.

La líder del Comando Sur se hizo viral en enero pasado por unas fuertes declaraciones que marcan, también, el eje de la política exterior estadounidense para América Latina y para la Argentina: "¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, está el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología", manifestó y agregó: "Tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región", dijo y aclaró que a su país le queda "mucho por hacer". "Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego".