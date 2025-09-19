Presidente Ecuador convoca referendo para consultar sobre instalación de bases militares extranjeras

Foto de archivo ilustrativa de soldados fuera del Palacio de Carondelet en Quito

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó a un referendo para que la población se pronuncie sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, según un decreto publicado el viernes, como parte de su plan para impulsar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La convocatoria se produce en momentos en que Noboa retomó su intención de llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, tras una serie de negativas de la Corte Constitucional a otras preguntas que buscaba incluir en el referendo.

Noboa emitió un decreto presidencial con la convocatoria fechado el 18 de septiembre, en el que propone consultar a la población si está de acuerdo con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones con propósitos militares, y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

La Constitución actualmente prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

El presidente ha dicho que las mafias del narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar de manera conjunta con otros países para combatirlas efectivamente.

Estados Unidos está brindando una fuerte cooperación al gobierno ecuatoriano en su lucha contra el narcotráfico.

La ciudad costera de Manta albergó la base militar estadounidense durante una década hasta 2009. El expresidente izquierdista Rafael Correa decidió no renovar los permisos de la base.

En el decreto, Noboa dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) seguir con el proceso para fijar la fecha del referendo.

Con información de Reuters