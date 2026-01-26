Gobierno Ecuador anuncia inversión de 180 millones dólares en equipamiento para combatir al crimen

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-Fuerzas de seguridad ecuatorianas llevan a cabo una operación conjunta en Durán

‍El Gobierno de Ecuador dijo el lunes que destinará 180 millones de dólares a ‍la adquisición de ⁠equipamiento militar como parte del plan del presidente Daniel Noboa para intensificar acciones en el combate al crimen organizado.

Noboa mantiene desde hace dos años una guerra interna contra grupos del narcotráfico que operan en el país, con declaratorias de estados de emergencia y patrullajes militares en las calles y cárceles, ‌así como la captura de cabecillas ⁠en un intento por debilitar ⁠a las bandas criminales.

El mandatario dijo, en un video junto a sus ministros de seguridad, que ‍las medidas adoptadas desde que llegó al poder han dado resultados y han ⁠desarticulado estructuras criminales, por ‌lo que ahora presenta "una estrategia integral" que las "ataca de frente".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El 2025 se convirtió en el año más violento en la historia reciente del país con 9.216 homicidios internacionales, según datos ‌oficiales.

"Este año ‌reforzamos las acciones y este esfuerzo se respalda con una inversión histórica de 180 millones para ejecutar 11 proyectos estratégicos", dijo el ministro de Defensa, Gian Carlo ​Loffredo, en el video difundido por la oficina de prensa de Noboa.

El ministro habló de la compra de siete helicópteros bimotor, un buque de logística multipropósitos, un sistema radar 3D, escáneres y drones para el control de la frontera. Además, ofreció ‍modernizar los sistemas tácticos de inteligencia, reforzar la capacidad operativa en aire y mar y endurecer los operativos contra la minería ilegal.

Mientras que en el ámbito policial, el ministro del Interior, John Reimberg, ​dijo que se incorporarán sistemas de última generación para identificar armas y municiones con mayor precisión. De ​igual manera, anunció una inversión de 50 millones de dólares para dotar de tecnología al ⁠sistema de llamadas de emergencias.

Noboa y sus ministros no detallaron cómo financiarán los recursos para las diferentes adquisiciones.

Con información de Reuters