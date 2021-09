Biden promete el apoyo de EEUU en la primera reunión con el presidente de Ucrania

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó al miércoles su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, que Estados Unidos está "firmemente comprometido" con la integridad territorial de Ucrania y ofreció a Kiev 60 millones de dólares en nuevas ayudas en materia de seguridad frente a la agresión de Moscú.

"Estados Unidos sigue firmemente comprometido con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania frente a la agresión rusa", dijo Biden al comienzo de una reunión con el presidente ucraniano en su residencia oficial en Washington.

"Hoy vamos a discutir cómo Estados Unidos puede seguir apoyando a Ucrania mientras avanza en su agenda de reformas democráticas", dijo Biden.

Los dos líderes, en su primera reunión cara a cara desde que Biden asumió el cargo en enero, también tenían en su agenda el gasoducto Nord Stream 2, un proyecto que Ucrania teme que pueda ser utilizado por Rusia como arma geopolítica.

Zelenskiy planteó su preocupación por el gasoducto en su discurso de apertura y dijo que escuchará la visión de Biden sobre las posibilidades de que Ucrania se incorpore a la alianza militar de la OTAN y un calendario para hacerlo.

Zelenskiy dijo a los periodistas en junio que quería un claro "sí" o "no" de Biden sobre la posibilidad de que Ucrania se una a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ha instado a los miembros de la OTAN a acelerar la entrada de Ucrania tras un enfrentamiento con Rusia este año, en el que Moscú concentró tropas y equipos militares adicionales cerca de las fronteras de Ucrania.

Los aliados de la OTAN creen que Ucrania debe adoptar más reformas políticas antes de lograr la adhesión. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, subrayó que Ucrania necesita modernizar su sector de defensa y avanzar en las reformas del Estado de Derecho para cumplir con las normas de adhesión a la OTAN.

Zelenskiy dijo a los periodistas después de la reunión que de las conversaciones no surgió ningún marco temporal sobre la OTAN, pero dijo de Biden: "Siento que el presidente personalmente, y no sólo siento -lo he oído- que el presidente apoya personalmente a Ucrania en lo que respecta a la concesión del ingreso en la OTAN".

La visita de Zelenskiy a la Casa Blanca se produjo después de que desempeñara un papel involuntario y de alto perfil en el proceso que condujo al primer juicio político al expresidente Donald Trump.

Trump, un republicano que perdió las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Biden, presionó al nuevo líder ucraniano en una llamada telefónica de 2019 para que investigara a Biden y a su hijo, Hunter, que había sido director de una empresa energética ucraniana. La noticia de la llamada telefónica y las acciones relacionadas provocaron un impulso para destituir a Trump.

Preguntada si Biden esperaba abordar la cuestión en la reunión, Psaki dijo simplemente: "No".

"Muy preocupado"

La reunión del miércoles tuvo lugar en un momento en que los líderes europeos hacen balance de la abrupta retirada de Biden de Afganistán, una medida que llevó a algunos aliados a plantear dudas sobre los compromisos en materia de seguridad de Estados Unidos.

Kiev y Moscú han estado en desacuerdo desde que Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea en 2014 y apoyó a los separatistas en un conflicto en la región de Donbass, en el este del país, que según Ucrania se ha cobrado 14.000 vidas.

El nuevo paquete de asistencia de seguridad de 60 millones de dólares para Ucrania incluiría sistemas antiblindaje Javelin y otras "capacidades defensivas letales y no letales", dijo un alto cargo del Gobierno estadounidense antes de la visita.

La reunión se celebró después de que que el Gobierno de EEUU anunciara el mes pasado un acuerdo con Alemania destinado, en parte, a disipar las preocupaciones de Ucrania sobre el gasoducto Nord Stream 2, que se está construyendo bajo el Mar Báltico para transportar gas desde la región ártica de Rusia hasta Alemania.

A Ucrania le preocupa que el gasoducto, que pasa por delante de Ucrania, pueda envalentonar a Moscú para emprender nuevas acciones contra Kiev y ha pedido garantías sobre su estatus como país de tránsito de gas una vez que el gasoducto entre en funcionamiento.

"Estamos muy preocupados, al igual que usted, por la puesta en marcha del Nord Stream 2", dijo Zelenskiy a Biden.

Los dos países dijeron en una declaración conjunta tras la reunión que ambos se oponen al proyecto y "apoyan los esfuerzos para aumentar la capacidad de suministro de gas a Ucrania desde fuentes diversificadas".

El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo el martes que representantes de ambos países han firmado una carta de intenciones para cooperar en materia de energía y cambio climático.

Con información de Reuters