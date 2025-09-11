EEUU demanda a Uber, alegando discriminación por discapacidad

FOTO DE ARCHIVO: Letrero de Uber en un automóvil en Nueva York

El Gobierno de Estados Unidos demandó el jueves a Uber Technologies, acusando a la empresa de viajes compartidos de discriminar a los pasajeros con discapacidad.

En una demanda presentada ante un tribunal federal de San Francisco, el Departamento de Justicia argumentó que los conductores de Uber se niegan de manera sistemática a atender a las personas con discapacidad, incluidos los pasajeros que viajan con animales de servicio o sillas de ruedas plegables.

El departamento también indicó que Uber y sus conductores imponen recargos no permitidos cobrando tarifas de limpieza por animales de servicio y de cancelación a los pasajeros a quienes se deniega el servicio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Algunos conductores también insultan y menosprecian a las personas con discapacidad, o rechazan solicitudes razonables como dejar que los pasajeros con problemas de movilidad se sienten en el asiento delantero.

"La conducta discriminatoria de Uber ha causado importantes daños económicos, emocionales y físicos a personas con discapacidad", afirmó la demanda, que solicita una orden judicial que prohíba violaciones a la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, cambios en las prácticas de Uber, una indemnización por daños y perjuicios y una multa civil.

Uber no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de información adicional.

Con información de Reuters