Motines en tres prisiones de Guatemala, con 46 rehenes

Un miembro del ejército guatemalteco hace guardia afuera de una prisión de Guatemala luego de un motín.

Por Sofia ‍Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 17 ene (Reuters) - Los reclusos de tres prisiones de Guatemala ‍se amotinaron ⁠el sábado y tomaron como rehenes al menos a 46 personas, en su mayoría guardias pero también un psicólogo, informaron las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado de muertos ni heridos entre los rehenes, ‌dijo el ministro del Interior, ⁠Marco Antonio Villeda, ⁠en una conferencia de prensa.

Villeda dijo que los presos coordinaron los disturbios en ‍tres prisiones, que presuntamente fueron organizados por la ⁠pandilla Barrio 18, que ‌se amotinó porque su líder busca ser trasladado a otro centro para obtener mejores condiciones y un trato especial.

"No voy a ‌pactar con ‌ningún grupo terrorista, no voy a ceder a estos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el ​objeto que depongan sus acciones", añadió Villeda.

Aunque en Guatemala se han producido anteriormente situaciones de toma de rehenes en las que se han visto implicados guardias de prisiones, el número ‍actual de rehenes es notablemente superior al de incidentes anteriores.

El ministerio dijo que las fuerzas de seguridad, incluidos los miembros del ejército, están manteniendo ​un control total del perímetro y trabajando para restablecer el orden y garantizar ​la seguridad de las zonas circundantes.

Con información de Reuters