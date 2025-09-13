Detienen en Paraguay a exjefe policial mexicano acusado de liderar grupo criminal

Imagen de archivo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante una conferencia de prensa.

Fuerzas de seguridad detuvieron en Asunción el exjefe policial mexicano Hernán Bermúdez, presunto líder de la banda criminal La Barredora, en una operación conjunta entre Paraguay y México, informaron autoridades de ambos países.

Bermúdez, que era buscado por los delitos asociación delictiva, extorsión y secuestro, se desempeñó como responsable de la policía del estado mexicano Tabasco entre 2018 y 2024, cuando gobernó este territorio del sureste del país Adán López, una prominente figura del partido oficialista Morena.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García, informó de la detención el viernes por la noche en un mensaje en X en el que dijo que la operación es un ejemplo de la política de "cero tolerancia a la corrupción" de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En julio, México había reportado que el presunto criminal, apodado "El Abuelo", había salido del país en enero y era buscado por Interpol.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay detalló el sábado en un comunicado que la aprehensión se llevó a cabo en el área metropolitana de Asunción, en un barrio exclusivo llamado Surubi’i, "donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento", dijo.

En agosto, la oposición mexicana pidió de forma infructuosa la renuncia de Adán López como coordinador del partido gubernamental Morena en el Senado y después interpuso denuncias penales en su contra por una presunta asociación delictiva con el exjefe policial, que el político niega.

López es originario de Tabasco al igual que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), del que es amigo y cercano colaborador. El exmandatario, de Morena como Sheinbaum, lo nombró secretario de Gobernación (Interior) durante su gestión.

