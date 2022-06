Biden tendrá una videoconferencia con Guaidó durante la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hablará por videoconferencia con el líder opositor Juan Guaidó, al que considera presidente interino de Venezuela, en el contexto de la Cumbre de las Américas, informó hoy una fuente oficial.

Biden conversará con Guaidó “hoy día o mañana” para “tratar los temas importantes en la relación bilateral”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense para América latina, Brian Nichols, a la televisora venezolana VPI.

“Nosotros respetamos y reconocemos el gobierno interino del presidente Juan Guaidó”, subrayó el funcionario estadounidense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, el contacto con Biden no fue confirmado por el equipo de Guaidó.

“Por ahora es un anuncio unilateral de Estados Unidos que estamos viendo en medios, no ha habido notificación u coordinación alguna para ello”, dijo un colaborador del exdiputado venezolano a la agencia de noticias AFP.

La decisión de Washington de no invitar a la cumbre a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, por no considerarlos democráticos, causó una gran polémica y llevó a varios presidentes de la región -como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y al boliviano Luis Arce- a no asistir al encuentro.

El Departamento de Estado dijo ayer que esperaba que un delegado de Guaidó asistiera a la cumbre.

“Esperamos que un representante del gobierno interino del señor Guaidó se una a la Cumbre de las Américas”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en conferencia de prensa.

La semana pasada, el coordinador estadounidense de la cumbre, Kevin O’Reilly, confirmó en una audiencia en el Congreso que Washington no invitaría al encuentro a Maduro.

Estados Unidos, entre otros 50 países, no reconoce el mandato iniciado por Maduro en enero de 2019 por entender que surgió de elecciones irregulares.

En cambio, reconoce como autoridad venezolana al "gobierno interino" encabezado por Guaidó, designado en aquel mes por el parlamento del país caribeño, que entonces tenía mayoría opositora.

Sin embargo, el mandato de aquella legislatura -incluido el de Guaidó, que la presidía- finalizó a principios de 2021.

Con información de Télam