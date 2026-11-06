Cuando la calle une y el Estado francés reprime

Represión durante la marcha parisina

Los últimos manifestantes todavía no habían abandonado la plaza de la República, punto de partida de la marcha parisina, cuando el primer ministro Sébastien Lecornu ya había reaccionado. A las 17.15 del jueves 5 de noviembre, un comunicado de Matignon anunciaba la convocatoria de sindicatos y patronales para el lunes 9 a una «conferencia social» destinada a «dar respuestas a las cuestiones de poder adquisitivo y salario». Pocas veces un gobierno francés había acusado recibo tan rápido.

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Es que la jornada convocada por el conjunto de las centrales sindicales fue la más masiva desde el inicio del movimiento. Según el Ministerio del Interior, 575.000 personas marcharon en todo el país, 65.000 de ellas en París. La CGT contó casi el triple: 1,6 millones, con 350.000 en la capital. Las consignas giraban en torno a los salarios - empezando por el SMIC, el salario mínimo, que no recibe un aumento por encima de la inflación desde 2012-, la defensa de los servicios públicos y una mayor justicia fiscal.

La convergencia, en primera fila

La jornada coincidía con la novena movilización nacional de secundarios y universitarios desde el 29 de septiembre, y en París la cabecera de la marcha lo puso en escena: dirigentes sindicales y estudiantiles alternados, codo a codo. «Nuestras reivindicaciones no son las mismas, pero tenemos consignas que se cruzan», resumió Marylise Léon, secretaria general de la CFDT. «Los estudiantes también somos trabajadores, o futuros asalariados», agregó Sabrine Kharbach, vocera de la Union étudiante.

En los suburbios, la alianza se tejió en asambleas. En Nanterre, empleados municipales, docentes y alumnos se reunieron en la Bolsa de Trabajo antes de sumarse a la marcha. En Saint-Denis, Olivier, chofer de colectivo, se acercó por primera vez con cuatro compañeros al piquete matinal del liceo Paul-Éluard. «No es solo un problema de los liceos, es el sistema. La gente gana mal y nosotros estudiamos en condiciones degradadas», dijo Adam, alumno del último año al portal Mediapart.

En las columnas abundaban quienes marchaban por primera vez. Alicia, 23 años, celadora en un liceo de Châtenay-Malabry, cobra el salario mínimo y sabe que nunca va a cobrar más. «Pagás el alquiler y no queda nada», contó su compañera Éva. En Lyon, Nora, auxiliar de jardín de infantes, denunció ocho años de congelamiento del índice salarial de la función pública: «Hay colegas, madres solas, que sacan plata de la alcancía de sus hijos para cargar nafta». En Marseille, Nadia cobra 1.300 euros netos tras veinticinco años en el sector médico-social: «Mi hijo ya gana más que yo».

En Montpellier, Philippe, 65 años, veterano de la rotonda de los chalecos amarillos en 2018-2019, leía la jornada en clave de continuidad: «Sabíamos adónde nos llevaba Macron. Las semillas brotaron». Hubo ferroviarios, obreros de Thales en Cholet, tractores de la Confédération paysanne (Confederacion campesina). La movilización tomó un giro musical inédito con la formación de 26 orquestas sinfónicas efímeras en todo el país. Respondiendo al "Llamado del Nuevo Mundo" (l'Appel du Nouveau Monde), miles de músicos aficionados y profesionales se reunieron para tocar y cantar himnos de protesta al margen de las marchas, reemplazando los tradicionales sistemas de sonido de las manifestaciones por música en vivo donde se pudo escuchar, entre otras canciones, «El pueblo unido jamás será vencido», del chileno Sergio Ortega.

Liceos bajo los bastones

La fiesta tuvo su reverso. En la región parisina, unas cuarenta estaciones de metro y RER fueron cerradas a pedido de la Prefectura de Policía. «Tienen miedo de la unión con los suburbios», interpretó el docente Simon Duteil, varado en Saint-Denis. Varias prefecturas prohibieron los recorridos por el centro de las ciudades - Rouen, Toulouse, Lyon, Brest-, aunque algunos tribunales administrativos las desautorizaron, como en Grenoble o en Strasbourg, donde once fallos anularon la prohibición de concentrarse frente a los liceos. El Syndicat de la magistrature, el Syndicat des avocats de France y la Ligue des droits de l’homme, que denuncian un «giro autoritario», recurrieron al Consejo de Estado. Horas después, cargas policiales y redadas dejaron varios heridos al final de la marcha lyonesa. En París, las cargas contra la cabecera bloquearon el desfile durante largo rato.

Un episodio grave había ocurrido dos días antes, el martes 3 de noviembre, en el liceo Olympe-de-Gouges de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Según reconstruyó el diario Libération, un bloqueo se desarrollaba con calma desde temprano: los alumnos dejaban incluso un acceso libre para los más chicos del colegio. Hacia las 11 llegaron los CRS y la Brav-M, la unidad motorizada de la policía parisina. Los chicos levantaron el bloqueo cuando se les pidió. Cuando los agentes formaron una línea frente a ellos, una quincena de profesores se interpuso en cordón. «Cargaron cuatro veces, sin advertencia», relató Adrien Viallet, profesor de Letras y delegado de Sud-Éducation.

«Los profesores recibimos escudazos en la cara, bastonazos en el bajo vientre y en el pubis, patadas. Nos pegaron en el suelo», contó Bastien Roussel, también docente, con hematomas en la muñeca, el muslo y la pantorrilla certificados por un médico. «Cruzamos un umbral. No éramos un peligro para nadie», dijo. Los docentes preparan una denuncia colectiva; ni la Prefectura ni el rectorado respondieron a la prensa. Entre los docentes heridos se encontraba una profesora argentina.

El mismo día, en el liceo Victor-Hugo, en pleno centro de París, Omar, de 17 años, terminó en el hospital con una conmoción cerebral tras ser arrojado contra una valla. El sindicato docente Snes-FSU denunció disparos de LBD - las balas de goma francesas -, y gases sin aviso frente a liceos de Grenoble, y alumnos requisados por la policía dentro de un establecimiento en Sevran.

El antiterrorismo contra la protesta

Hay un salto cualitativo más inquietante tal como denunció la asociación La Quadrature du Net: en las últimas semanas militantes ecologistas, antifascistas o de apoyo a Palestina recibieron arrestos domiciliarios que les impidieron ir a manifestar. El instrumento son las MICAS, «medidas individuales de control administrativo y vigilancia», creadas por la legislación antiterrorista y decididas por el Ministerio del Interior sin intervención de un juez. «De manera inédita y gravísima», advierte la organización, el Estado asimila militancia política y terrorismo. Un militante ya condenado y que había cumplido su pena fue confinado durante tres meses. Para la Quadrature, no se trata de una «deriva» sino de un proceso deliberado, que suma prohibiciones de marchas, armas mutilantes usadas contra menores y vigilancia permanente con drones y helicópteros.

A esto se agrega la pasividad o coordinación entre ciertos miembros de las fuerzas del orden y milicias de ultraderecha durante las manifestaciones del 24 de octubre de 2026. Las revelaciones, difundidas inicialmente por medios e investigaciones independientes (como Stup Media, Franceinfo o Bon Pote), se basan en varios elementos documentados en una decena de ciudades francesas: videos y testimonios autentificados en Niza y Montpellier muestran a militantes de extrema derecha, identificados con brazaletes blancos, atacando a manifestantes sin ser detenidos por los policías presentes. En Niza, un miembro de una milicia local afirmó en un video (ya eliminado) haber contado con la cooperación, el apoyo e intercambios de información con diferentes unidades policiales para "proteger los comercios".

Un gobierno a la defensiva

Frente a la calle, Lecornu intenta descomprimir por el lado del bolsillo. El viernes, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, declaró en TF1 que era «importante» intentar «superar la barrera» de los 1.500 euros netos para el salario mínimo, hoy en 1.477,93 euros. Las negociaciones con sindicatos y patronales siguen hasta el domingo.

Las centrales no se conforman. «Lo único que detendrá la movilización es la respuesta a las reivindicaciones de los asalariados, los funcionarios, los jóvenes y los jubilados», escribieron el viernes la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, la Unsa, la FSU y Solidaires, que observan que funcionarios y estudiantes «ni siquiera tienen una reunión». La intersindical decidirá los próximos pasos el lunes, al salir de Matignon. Mientras tanto, la UNEF y los chalecos amarillos llamaron a volver a la calle el sábado 7: «No vamos a aflojar».

Enzo Traverso: «Una revuelta contra una civilización»

Para el historiador italiano Enzo Traverso, que acaba de publicar Survivances de la révolte (La Découverte), cierre de una trilogía iniciada con Melancolía de izquierda (2016) y Revolución (2022), lo que ocurre en Francia excede ampliamente los reclamos salariales. En una entrevista con Diego Chauvet, del diario L’Humanité, subraya que el fenómeno es global: el 17 de octubre, varias ciudades italianas vieron formas de acción muy similares a las francesas.

El protagonismo, según Traverso, es de las nuevas generaciones, que viven el orden social y político como «una jaula de hierro, un chaleco de fuerza, un castigo». El historiador traza un contraste con Mayo del 68: entonces, una generación rechazaba el futuro que se le ofrecía; hoy, la juventud se rebela contra un sistema que no le ofrece ninguno, o uno peor que el de sus padres, hecho de precariedad y de ecocidio. De ahí que, a su juicio, tenga «todas las razones para rebelarse».

Traverso ve en el 17 de octubre el acontecimiento fundador que «politizó a una generación». Esa juventud rechaza un modelo antropológico basado en la competencia y el individualismo, la idea de un porvenir reducido a una «utopía privatizada» de éxito y carrera personal. Lo resume una consigna que leyó en las marchas: «Queremos salir de la época contemporánea». La interpreta como una rebelión contra el «presentismo», un tiempo encerrado en sí mismo y sin horizonte, y como el signo de una conciencia histórica que los movimientos sociales de las últimas dos décadas, aun los más potentes, no habían logrado articular.

El historiador evita el triunfalismo: la crisis está en curso y nadie sabe adónde conduce, aunque «quizás se esté dibujando una alternativa». Para él, la condición es la que la jornada del 5 de noviembre puso en escena. Los jóvenes que bloquean liceos y universidades saben que no ganarán si su movimiento no desborda sus propias fronteras. La convergencia de luchas, concluye, es una necesidad. « Y ya empezó ».