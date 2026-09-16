El petróleo registró una leve baja tras las maniobras de Arabia Saudita para asegurar el suministro hacia Asia

Imagen de satélite de archivo que muestra el oleoducto este-oeste de Arabia Saudita, que atraviesa la Península Arábiga, tras un ataque que lo afectó el 11 de septiembre de 2026.

Los precios internacionales del petróleo experimentaron un leve retroceso debido a que las maniobras logísticas implementadas por Arabia Saudita lograron calmar parcialmente la incertidumbre sobre la magnitud de las interrupciones en el suministro global. La decisión del reino de ofrecer cargamentos adicionales a las refinerías asiáticas a través del puerto de Sohar, en Omán, permitió amortiguar el impacto del cierre de sus principales rutas de exportación hacia el mar Rojo, aunque los combustibles refinados como el gasoil continuaron operando en niveles récord en Europa.

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Durante las primeras operaciones de la jornada, los futuros del crudo Brent cayeron 59 centavos para ubicarse en 108,16 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos restó 1,20 dólares hasta cotizar a 104,63 dólares. La moderación en las cotizaciones se produjo inmediatamente después de una jornada vertiginosa en la que el barril había saltado más de tres dólares, impulsado por noticias del sector naviero que daban cuenta de la suspensión total de las cargas de crudo en la terminal saudí de Yanbu y la cancelación de despachos hacia clientes europeos tras los ataques con drones contra el oleoducto Este-Oeste.

Para esquivar la parálisis de la infraestructura dañada en el mar Rojo, las autoridades saudíes comenzaron a coordinar operaciones de transbordo buque a buque en aguas omaníes, ofreciendo una vía alternativa de abastecimiento para el mercado asiático. "Las noticias sobre las exportaciones de Arabia Saudita desde el golfo sugieren que están disminuyendo los temores de que la interrupción pueda ser mayor", afirmó Giovanni Staunovo, analista de la firma UBS, al evaluar la reacción de los inversores ante los esfuerzos de Riad por mantener el flujo comercial.

Pese al respiro temporal en los precios del petróleo crudo, la situación en el estrecho de Ormuz continúa reflejando un nivel crítico de parálisis operacional con apenas cuatro buques comerciales que circularon el martes, una cifra drásticamente inferior al promedio de 18 embarcaciones diarias registrado en los diez días anteriores. En paralelo, los futuros del gasoil en el mercado europeo cerraron en un máximo histórico e hicieron pico en su nivel intradía más elevado desde abril, evidenciando que las restricciones en el despacho de hidrocarburos continúan presionando de forma severa al mercado de combustibles refinados.

Con información de Reuters