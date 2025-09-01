Ucrania sospecha que Rusia está implicada en el asesinato del exportavoz parlamentario

FOTO DE ARCHIVO: MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O MOLESTAR Investigadores inspeccionan el cuerpo del exportavoz parlamentario ucraniano Andriy Parubiy, asesinado esta mañana, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Leópolis, Ucrania

Ucrania sospecha de la implicación rusa en el asesinato del exportavoz parlamentario Andri Parubiy, según dijo el lunes el jefe de la policía ucraniana.

Parubiy fue asesinado a tiros el sábado en la ciudad occidental de Leópolis, y el presidente Volodímir Zelenski dijo a primera hora del lunes que se había detenido a un sospechoso por lo que calificó de "horrible asesinato" que afectó a "la seguridad en un país en guerra".

"Sabemos que este crimen no fue accidental. Hay implicación rusa. Todos tendrán que rendir cuentas ante la ley", dijo en Facebook el jefe de la policía, Ivan Vyhivskyi.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rusia no ha hecho comentarios sobre el asesinato ni sobre la sugerencia de que estuviera implicada en el incidente.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que el presunto autor de los disparos había sido detenido durante la noche en la región de Jmelnitski, en el oeste de Ucrania.

"En este momento no podemos dar muchos detalles", dijo Klymenko. "Solo diré que el crimen fue cuidadosamente planeado: se estudiaron los movimientos de la víctima, se trazó una ruta y se pensó en un plan de huida".

El jefe de policía Vyhivskyi dijo que el sospechoso se había disfrazado de mensajero y había abierto fuego contra Parubiy a plena luz del día, disparando su arma ocho veces.

El tirador se aseguró de que la víctima estuviera muerta, añadió Vyhivskyi.

"Pasó mucho tiempo preparándose, vigilando, planeando y, finalmente, apretando el gatillo. Solo tardamos 36 horas en localizarlo y detenerlo", dijo el jefe de policía.

La policía publicó dos fotografías del lugar de la detención que muestran a dos agentes de las fuerzas especiales sujetando por los brazos a un hombre esposado. Desnudo hasta la cintura, está de espaldas a la cámara y no se le ve la cara.

Parubiy, de 54 años, era diputado del Parlamento ucraniano y había ejercido como portavoz parlamentario entre abril de 2016 y agosto de 2019. Fue uno de los líderes de las protestas de 2013-14 en demanda de unos lazos más estrechos con la Unión Europea que llevaron al derrocamiento del entonces presidente prorruso de Ucrania, Víktor Yanukóvich.

Parubiy también fue secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania entre febrero y agosto de 2014, periodo en el que Rusia se anexionó la península de Crimea y los separatistas apoyados por Moscú comenzaron a combatir a las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania.

Con información de Reuters