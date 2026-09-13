Crisis total en Reino Unido: los líderes de Escocia, Gales e Irlanda de Norte se reúnen para planear su independencia

Los ministros principales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán este lunes en Cardiff en un encuentro sin precedentes para dar a conocer una declaración conjunta que busca abrir el camino hacia la independencia de las tres regiones autónomas del Reino Unido, según reveló este domingo el diario británico The Telegraph.

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El documento, según adelantaron fuentes oficiales a este diario, exigirá el derecho a celebrar referéndums de independencia en cada territorio, ahora gobernado por partidos nacionalistas: el Sinn Féin en Irlanda del Norte, el Partido Nacional Escocés en Escocia y el Plaid Cymru en Gales. El encuentro tendrá lugar en el Hotel St. David de Cardiff y estará marcada por el respaldo expresado el sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la unificación de Irlanda, durante su visita a Dublín.

En mayo, la debacle del Partido Laborista en Gales permitió la victoria del Plaid Cymru, lo que consolidó por primera vez en la historia que las tres regiones autónomas estén lideradas por gobiernos independentistas. El ministro principal galés, Rhun ap Iowerth, encabeza el Ejecutivo tras haber alcanzado la mayoría en el Parlamento o Senedd, convirtiéndose en referente del nacionalismo galés.

En Irlanda del Norte, el Sinn Féin se convirtió en la fuerza más votada en las elecciones de 2022, aunque recién en 2024 Michelle O’Neill asumió como ministra principal, tras la retirada del Partido Unionista Democrático (DUP) del gobierno. O’Neill estará acompañada en Cardiff por Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda, lo que refuerza el carácter transfronterizo de la cita.

Los detalles de la declaración

El borrador de la declaración incluye cuatro epígrafes: economía, energía, Europa y cooperación internacional y autodeterminación. En todos los puntos, las tres fuerzas coinciden en que sus países deberían ingresar a la Unión Europea: Escocia y Gales como nuevos miembros e Irlanda del Norte como parte de Irlanda. Tras la reunión, los tres dirigentes ofrecerán una rueda de prensa conjunta para dar a conocer los detalles del documento y su estrategia política.

En este contexto, el ministro principal escocés, John Swinney, lanzó un mensaje directo al primer ministro británico, Andy Burnham, al señalar que “debe asumir la idea de que pasará a la historia como el último primer ministro de Reino Unido”.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales favorables a la independencia. No hay una señal más clara de que el status quo no es sostenible”, argumentó Swinney.

El dirigente escocés abogó por un “cambio constitucional ineludible” y anticipó que en Cardiff debatirá “un futuro mejor con socios de las islas, que solo puede ser con un nuevo comienzo, con la independencia”.

Fuentes citadas por The Telegraph señalaron que el objetivo de la declaración es presionar a Burnham, después de que éste admitiera en el Parlamento que podría haber otro referéndum de independencia en Escocia si lo respalda la opinión pública.

Burnham sostuvo que las condiciones para una votación en Escocia son “exactamente las mismas” que las previstas para Irlanda del Norte en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. Ese pacto establece que el ministro para Irlanda del Norte del Gobierno británico convocará un referéndum de reunificación si considera que “parece probable” que el resultado sea mayoritariamente favorable.