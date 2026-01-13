A días de las elecciones, Bukele viaja a Costa Rica en apoyo a la candidata oficialista

Nayib Bukele junto al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

A poco menos de un mes de las elecciones presidenciales en Costa Rica, previstas para el 1 de febrero, el presidente salvadoreño Nayib Bukele encendió la polémica con una visita oficial este martes y miércoles a la capital San José para supervisar la construcción, junto al presidente Rodrigo Chaves, de una cárcel de máxima seguridad en el país. Desde la oposición acusaron a Bukele de ejercer injerencia electoral a favor de la oficialista Laura Fernandez, a lo que el Tribunal Supremo Electoral costarricense le advirtió, citando artículos de derecho internacional, que "no puede inferir en asuntos internos".

La visita de Bukele fue anunciada la semana pasada por el presidente Chaves, en el marco de la presentación de los avances del Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una cárcel inspirada en el modelo del CECOT salvadoreño inaugurado en 2023. La obra, que demanda una inversión cercana a los 35 millones de dólares, se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos del gobierno costarricense, al cual se lo distingue como la versión propia del CECOT original.

El mandatario de El Salvador ya tuvo vistos buenos hacia la actual gestión costarricense, fundamentalmente en materia de seguridad. En septiembre de 2024, Bukele dijo en un video difundido por las autoridades costarricenses que "si la próxima Administración continúa los proyectos de este Gobierno, no dudo que los mejores días de Costa Rica están por venir, una Costa Rica más segura y más próspera", como un respaldo a la continuidad del equipo de Chaves al frente del país. Laura Fernández fue la elegida para representar al partido de Chaves en las urnas, quien desde principios de la campaña centró su discurso en "la necesidad de mano dura".

El contexto de fondo en el que Fernández basa su campaña es la preocupación por la escalada de homicidios: Costa Rica presenta alrededor de 900 asesinatos anuales, de los cuales el 70 % está vinculado al narcotráfico, según cifras oficiales.

La denuncia por la visita de Bukele y el veredicto del Tribunal Electoral

Semanas atrás un ciudadano presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para pedir la cancelación de la visita del presidente Bukele a Costa Rica. Y aunque el TSE rechazó ese recurso bajo el argumento de que la presencia de un mandatario extranjero no puede traducirse en intervención política, el organismo recordó que, según la Convención de Viena: "Cualquier toma de posición a favor o en contra de una opción electoral constituiría una violación del derecho internacional". Esto fue emitido como una advertencia al gobierno y al presidente de El Salvador, que no se inmutaron y siguieron con la agenda tal como estaba prevista.

Bukele llegó este martes y se quedará hasta el miércoles en el vecino país centroamericano. En su agenda están incluidas reuniones con el presidente Chaves y una visita al predio donde se está construyendo el CACCO. Para ese recorrido se desplegarán 1.000 agentes policiales, un operativo "sin precedentes recientes en el país", según consignó la prensa local.