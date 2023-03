Brasil superó los 700.000 muertos por COVID-19 a tres años del primer deceso

El gigante sudamericano se convirtió en el segundo país con mayor cantidad de decesos y el tercero en casos positivos.

Brasil alcanzó los 700.000 muertos por COVID-19, a tres años del primer fallecimiento, convirtiéndose en el segundo país con mayor cantidad de decesos por la pandemia detrás de Estados Unidos y el tercero en casos, siguiendo a Estados Unidos y la India. Así lo informó este martes el Ministerio de Salud del país al registrar un total de 700.239 fallecidos, de los cuales 322 refieren a la última semana epidemiológica. Por otra parte, el mes más letal fue abril de 2021 con 76.000 muertos, en medio del inicio de las campañas de vacunación y el avance de la variante Ómicron.

El primer muerto a causa de la pandemia de coronavirus fue registrado el 12 de marzo del 2020, en la ciudad de San Pablo: se trató de un hombre de 57 años que había regresado de vacaciones en diciembre del año anterior. "Tres años después del primer caso registrado en el país, Brasil alcanzó otro triste hito este martes: 700.000 muertes causadas por la enfermedad, un número que comprende todas las trayectorias interrumpidas y las familias en duelo; miles de ellos podrían tener diferentes historias con una simple acción: la vacunación", dijo un comunicado del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En esa misma línea, el Ministerio de Salud indicó: "En el combate a la mayor crisis sanitaria de la historia del país, la ciencia demuestra que la principal forma de protección contra casos graves y muertes es la vacuna". Estos dichos se deben a que durante gran parte de la pandemia, con el gobierno liderado por Jair Bolsonaro -finalizado el pasado 31 de diciembre, con disturbios institucionales de por medio-, Brasil fue uno de los principales centros del negacionismo hacia las vacunas.

Hasta el momento, el país vecino tiene un total de 37,2 millones de casos positivos contabilizados desde el comienzo de la pandemia siendo San Pablo, la ciudad con el primer fallecimiento por la enfermedad, el estado más afectado con poco más de 179.000 muertos por Covid-19 y 6,5 millones de casos, con una población de 46 millones de habitantes.

Frente a estos números, desde la cartera de Salud recordaron que el principal mensaje es aumentar la cobertura de la vacuna con la campaña para el refuerzo de las dosis bivalentes, destinadas por el momento a grupos prioritarios. "Tenemos que mirar hacia el pasado pero al mismo tiempo afirmar que el Ministerio de Salud no puede incurrir más en el error de no coordinar, no cuidar, no tratar; necesitamos estar unidos para que no se repitan nuevas tragedias, estamos juntos en esta lucha, la memoria no morirá", dijo la ministra, Nísia Trindade.

Según datos oficiales, un 80% de la población mayor de tres años de edad se vacunó con dos dosis contra la enfermedad, mientras que el 50,2% recibió la dosis de refuerzo o tercera dosis. "Aumentar las coberturas de vacunación contra el COVID-19 es una prioridad para el Ministerio de Salud, que lanzó a fines de febrero el Movimiento Nacional por la Vacunación", agregó la ministra.

Cabe recordar que, en este marco, el anterior gobierno liderado por Bolsonaro fue acusado por la comisión investigadora del Senado de varios delitos contra la salud pública por haber retrasado la compra de vacunas y promovido el rompimiento de las cuarentenas.

Con información de Télam.