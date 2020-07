Amenaza de nueva pandemia: alarmante dato de la nueva cepa del virus de la gripe porcina

Después de que un grupo de científicos alertara por la aparición de una nueva cepa de gripe de origen porcino en China, confirmaron que es de fácil transmisión entre humanos. Por su potencial de convertirse en una pandemia recomendaron aplicar "un estricto monitoreo", ya que se está propagando silenciosamente entre los trabajadores de las granjas.

En 2009 el H1N1 se expadió por todo el mundo, generando más de 295 mil muertos a lo largo del globo, convirtiéndose en gripe estacional. La nueva cepa, conocida como G4 EA H1N1, es común en criaderos de cerdos chinos desde 2016 y afecta especialmente las vías respiratorias humanas.

"Los virus G4 tienen todos los sellos esenciales de un candidato a virus pandémico", afirma el estudio, añadiendo que el control de la propagación en los cerdos y la estrecha vigilancia de las poblaciones humanas "debe ser implementada con urgencia".

El informe publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, es producto del seguimiento de cerdos de 10 provincias chinas entre 2011 y 2018. El estudio descubrió que el 10,4% de los trabajadores y el 4,4% de los demás dieron positivo en las pruebas de anticuerpos, y que los trabajadores de entre 18 y 35 años dieron positivo en una tasa más alta: 20,5%.

"Predecir el riesgo no es una ciencia precisa, pero sería aconsejable prestar mucha atención al virus", dijo Ian H. Brown, jefe del departamento de virología de la Agencia de Salud Animal y Vegetal de Gran Bretaña y uno de los dos científicos que revisaron el trabajo antes de su publicación.

Esta gripe surge en medio de la alarma mundial por la crisis sanitaria que generó el coronavirus COVID-19, que todavía no tiene cura y ya mató a más de 500 mil personas e infectó a más de 10 millones. Los países más afectados son Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña.