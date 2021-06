COVID-19: qué se sabe de la variante Delta plus, una nueva mutación "más contagiosa"

India clasificó la nueva variante Delta Plus como "preocupante" ya que sería de mayor transmisibilidad y más resistentes a los anticuerpos. La nueva mutación ya se expandió en la India, países de Europa y Estados Unidos.

Avanza el COVID-19 y crece el temor por las nuevas mutaciones del virus que está haciendo estragos en todo el mundo donde ya provocó mas de 3,7 millones de muertes. Ahora, se informó de la existencia de una nueva cepa, una mutación de la cepa Delta, detectada por primera vez en la India, a la que denominaron Delta Plus y se habría registrado en marzo en Europa y recién fue dada a conocer esta semana.

Recientemente, la nueva variante del COVID-19 "Delta Plus" también conocida como variante 'AY.1' o B.1.617.2.1 fue detectada en la India, en Jalgaon, Mumbai, Sindhudurg, Thane y Palgarh y se suma a otros nueve países como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China. En este marco, el Consorcio indio de genética SARS-CoV-2 INSACOG detalló que la variante posee una mayor transmisibilidad, una unión más fuerte a los receptores de las células pulmonares y una reducción potencial de la respuesta de anticuerpos monoclonales.

En este sentido, las autoridades alertaron que la Delta plus "mutación de la variante delta B.1.617.2" puede ser más contagiosa que la originaria, causar una enfermedad mas grave como también eludir la acción de los inmunizantes y anticuerpos. En esta línea, el virólogo Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, agregó que por el momento faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes pero ya la calificaron como una variante preocupante. "Delta ha cambiado (...) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible”, aclaró el especialista sobre la Delta Plus.

En este marco, el virólogo molecular Mario Lozano dialogó con El Destape Radio y remarcó que ante la presencia de estas nuevas variantes del COVID-19 es muy importante la vacunación porque esto controla la circulación del virus para limitar sus descendencias, es decir, sus mutaciones. "Los virus son como los seres vivos que tiene descendencia que van mutando y modificándose. De esas modificaciones puede ser inóculos, pueden ser similares o con cambios que los pueden hacer iguales que complicados o más. por ejemplo, más patógenas, más letales y como no sabemos en qué sentido cambian estos virus por eso siempre hay que tener un criterio precautivo", explicó el especialista.

Qué se sabe hasta ahora de la Delta Plus

Es así que la India clasificó la nueva variante delta plus como "preocupante". “Necesitamos observarlo de cerca, aunque, por ahora, la delta sigue siendo la variante dominante y más fuerte”, señaló el doctor Sujeet Singh, director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades de Nueva Delhi.

Según la BBC, una mutación se convierte de "variante de interés" a "variante preocupante" (VOC, por su sigla en inglés) cuando evidencia nuevos criterios como: la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y vacunas.

En este sentido, el Ministerio de Salud de India reconoció que la delta plus, también conocida como AY.1, demostró una propagación más rápidamente, que se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente más resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales.

Además, la delta plus posee una mutación extra conocida como K417N —que se detectó en las variantes beta y gamma, detectadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, respectivamente—, y mientras que la beta tuvo una correlación con el aumento de hospitalizaciones y muertes durante la primera ola de infecciones en Sudáfrica, la gamma se consideró como "altamente transmisible".