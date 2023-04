El proceso de paz con la mayor guerrilla de los ex FARC ya tiene fecha: 16 de mayo

Se las conoce como las disidencias de las FARC y son los que se negaron a entregar las armas tras el acuerdo de paz o los que volvieron a tomarlas después de desmovilizarse.

A un mes que el presidente Gustavo Petro anunciara el segundo proceso de paz con una guerrilla y el tercero con un grupo armado, la principal disidencia de las FARC y el sector más importante de los que aceptaron el acuerdo de paz de 2016, el Estado Mayor Central, informó que las negociaciones comenzarán el próximo 16 de mayo. La política de "paz total" del actual Gobierno colombiano, el primero de izquierda desde que comenzó el conflicto armado, es un eje central del presidente, quien recientemente alertó sobre la falta de fondos públicos para cumplir con el acuerdo de paz en vigencia.

“Anunciamos ante todo el mundo que ya están listos nuestros delegados para que el 16 de mayo se instale esta mesa”, aseguró la vocera Ángela Izquierdo, desde las Llanos del Yarí (Caquetá), donde se reunió la disidencia en presencia de su líder, Iván Mordisco, a quien el anterior Gobierno de Iván Duque había dado por muerto el año pasado.

"¡Estamos comprometidos con la construcción de paz! El EMC en pleno participa del gran encuentro que las organizaciones sociales realizaron para conocer los avances de los diálogos con Gustavo Petro. ¡Las comunidades tendrán un papel fundamental en este proceso de diálogo!", aseguró, además, la guerrilla en uno de sus tuits.

En total, unas 6.000 personas se congregaron en estas "jornadas de diálogo" del grupo armado, en el que se esperaba que estuvieran, también el alto Comisionado para la paz, Danilo Rueda, representantes de la ONU y de las embajadas de la Unión Europea y Noruega, países mediadores en estos procesos en Colombia. Según medios locales, finalmente estos invitados no participaron porque el EMC se negó a llegar desarmado y sin uniformes.

En medio de estas jornadas, la guerrilla explicó que sus miembros siguen "comprometidos" con la paz, a la que muchos de ellos adhirieron en 2016, pero no a "la paz arrodillados" que les planteó el Estado colombiano en los años posteriores, principalmente el Gobierno de Duque, que según guerrilleros, organizaciones sociales y dirigentes de izquierda, no solo no cumplió con su parte, sino que además buscó activamente debilitar el proceso de paz.

“Se puede hacer la paz desde los territorios, pero una paz con justicia social y en eso puede tener plena confianza del pueblo colombiano”, reclamó la principal disidencia de las FARC.

La propuesta de Mordisco

La disidencia que comanda este líder guerrillero incluye a cerca de 3.000 combatientes que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, es decir, es el grupo más grande de las guerrillas que quedaron activas de ex miembros de las FARC. Por eso, su decisión de iniciar un nuevo proceso de paz es tan importante para el Gobierno de Petro.

“Llegamos con la plena convicción y esperanza que desde este punto de partida se puede empezar a construir la hoja de ruta que ha de ayudar a Colombia a erradicar las causas que dieron el origen al lanzamiento armado”, aseguró Mordisco, quien además hizo un llamado especial a la otra guerrilla que está dialogando con el Gobierno y que se convirtió en la más numerosa del país, tras la desmovilización de las FARC: “A los compañeros del ELN l(Ejército de Liberación Nacional), los invitamos a ponerle fin a la guerra entre nuestras organizaciones, un conflicto que sólo beneficia a la clase poderosa del país, enriquece a quienes viven del mercado de las armas y deja a más madres sin sus hijos”.

Y también le habló a la otra disidencia importante de las FARC, la comandada por Iván Márquez, un líder guerrillero que se desmovilizó y luego volvió a tomar las armas durante el Gobierno de Duque. “Sobre las alianzas de la Segunda Marquetalia y los grupos de doctrina paramilitar, cuyos fines son netamente económicos, es importante que estos definan de qué lado están para que porque los colombianos necesitan claridad”, dijo.