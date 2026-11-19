El gobierno de Colombia enfrenta su segundo paro general tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. Con protestas en todo el país, las principales concentraciones se dieron en distintos puntos de la ciudad de Bogotá desde la mañana, entre ellos la carrera séptima, una de las principales arterias de la ciudad. Los manifestantes, convocados por sindicatos, organizaciones sociales y sectores de la oposición, estuvo marcada por las críticas a la reforma tributaria que alienta el propio mandatario. Marcharon además con banderas colombianas, pancartas y equipos de sonido instalados en vehículos. El senador y ex candidato presidencial, Iván Cepeda, también se sumó a las movilizaciones en la capital colombiana.

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Tras asumir el gobierno el 7 de agosto, el gobierno del ultraderechista De la Espriella mantiene una fuerte escalada de tensiones con los movimientos sociales y sindicatos al amenazar más de una vez con fuertes aumentos en los servicios públicos, bajo la excusa de su reforma tributaria. El 14 de octubre la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General de Trabajadores (CGT), además de organizaciones indígenas y agrupaciones políticas, convocaron el primer paro general con movilización, el cual sacudió Bogotá y otros puntos del país.

La CUT tomó la iniciativa y volvió a llamar al paro

A principios de este mes, tras alegar falta de diálogo de parte del Ejecutivo, la CUT llamó a un nuevo paro para este jueves, al cual se sumaron con el correr de las semanas el resto de las organizaciones. Desde el Pacto Histórico, el partido del ex presidente Gustavo Petro y del senador Cepeda confirmaron que acompañarían la medida.

"Somos dignos de ver la contundencia de esta demostración pública. El gobierno debe tener claro que éstos no son actos de malestar o de indignación, sino que vamos hacia un paro general en todo el país. Si el presidente quiere evitar esta situación, debe dialogar con el movimiento social", afirmó Cepeda durante una entrevista, mientras marchaba encolumnado por las calles de Bogotá esta misma tarde.

"Debe dialogar, sí. Pero como es soberbio y tiene muchas deudas frente a muchos poderes, especialmente oscuros, pues le teme el diálogo democrático, eso lo entendemos. Y es por eso que vendrá vendrá el paro general. A eso vamos nosotros", agregó el senador y ex candidato del Pacto Histórico.

Las ciudades donde se replicaron las protestas

La movilización también se replicó en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde se registró además un fuerte despliegue de la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) de la Policía, el brazo anti disturbios que creó el presidente De la Espriella en octubre de este año.

Tanto la creación de la UNADI y la disposición de un esquema anti protestas, se desarrolló en el marco de un decreto firmado por el mandatario en octubre, el cual regula las protestas sociales y flexibiliza el uso de la fuerza por parte de las autoridades, lo que fue ampliamente cuestionado por las organizaciones de derechos humanos.