Miles de vuelos cancelados antes de tormenta invernal en EEUU

Tormenta invernal Fern en Oklahoma City

Casi 4.000 vuelos fueron cancelados el sábado en Estados Unidos ante la llegada de una ‍gigantesca tormenta invernal que ⁠ya ha cortado el suministro eléctrico a miles de clientes de servicios públicos en el oeste, hasta Texas, y amenaza con paralizar los estados del este con fuertes nevadas.

Según los meteorólogos, la nieve, el aguanieve y la lluvia helada, acompañadas de temperaturas peligrosamente gélidas, barrerán los dos tercios orientales del país el domingo y hasta la ‌semana próxima.

Calificando las tormentas de "históricas", el presidente ⁠Donald Trump aprobó el sábado declaraciones ⁠federales de desastre de emergencia en Carolina del Sur, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, ‍Misisipi, Indiana y Virginia Occidental.

"Continuaremos monitoreando, y nos mantendremos en contacto con todos los ⁠Estados en el camino de ‌esta tormenta. Manténganse a salvo, y manténganse abrigados", escribió Trump en un post en la red social Truth.

Varios estados y el Distrito de Columbia han declarado emergencias meteorológicas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió ‌de una ‌tormenta invernal inusualmente expansiva y de larga duración que traerá una acumulación generalizada y pesada de hielo en el sureste del país y citó "impactos paralizantes a localmente catastróficos".

Los meteorólogos pronosticaron temperaturas ​bajas récord y una sensación térmica peligrosamente fría que descenderá aún más en la región de las Grandes Llanuras para el lunes.

Hasta las 5 p.m. EST, más de 3.900 vuelos estadounidenses programados para el sábado habían sido cancelados, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. Más de ‍8.800 vuelos estadounidenses previstos inicialmente para el domingo también han sido cancelados, indicó el sitio web.

Las principales aerolíneas estadounidenses advirtieron a los pasajeros que se mantuvieran alerta ante cambios bruscos y cancelaciones de vuelos.

Los operadores de la red ​eléctrica estadounidense intensificaron el sábado las precauciones para evitar apagones rotatorios.

Dominion Energy, cuyas operaciones en Virginia incluyen la mayor colección ​de centros de datos del mundo, dijo que si su pronóstico de hielo se mantiene, podría ser ⁠uno de los mayores eventos invernales que afecten a las operaciones de la compañía eléctrica.

Con información de Reuters