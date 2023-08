Wang Liang: "China siempre estará contenta de ver la ampliación de la membresía de los Brics".

En diálogo con El Destape, el subdirector del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería china no solo se mostró "expectante" ante la cumbre de los Brics, sino que también habló de Milei y sus críticas.

Los Brics y Javier Milei parecen ser dos dos temas que China mira por estas horas en su relación con Argentina. En diálogo con El Destape en Beijing, el subdirector del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería china, Wang Liang, destacó que su Gobierno está expectante ante la posible adhesión de Argentina al bloque de las potencias emergentes en la cumbre de Sudáfrica, la próxima semana. Además, ante las críticas del candidato presidencial de la Libertad Avanza al Estado chino, el funcionario le aconsejó al ultraderechista visitar su país para conocer la realidad y “no la descrita por los medios occidentales”.

El Destape participó de la conferencia que brindó el funcionario en el Club Internacional de Beijing ante medios latinoamericanos y pudo hacerle algunas preguntas sobre la Argentina. Wang Liang también habló del creciente vínculo con América Latina, de geopolítica, criticó la mentalidad de Guerra Fría de Estados Unidos, y hasta se refirió a las denuncias estadounidenses acerca de que el fentanilo que llega a su país vendría del país asiático. “Utilizar a Taiwán para controlar a China es un callejón sin salida”, advirtió el funcionario, que además cuestionó el accionar norteamericano sobre la isla, los envíos de armas y las visitas oficiales a ese pequeño territorio.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La relación con Argentina

- Argentina manifestó su intención de ingresar a los Brics y podría haber novedades en ese sentido en la próxima cumbre, ¿Cuál es la postura de China? ¿Puede haber novedades?

- En 2022, China obtuvo la presidencia de los Brics y durante este tiempo China trabajó mucho para promover la ampliación de la membresía y consiguió avances positivos. China siempre le dio importancia al deseo de otros países como Argentina de incorporarse a los Brics y está dispuesta a hacer todos los esfuerzos para promover la ampliación de la membresía. La cumbre se va a realizar a finales de agosto en Sudáfrica y aguardamos con expectativa en este sentido. Creemos que los resultados van a ser positivos. Lo que le puedo decir es que China siempre estará contenta de ver la ampliación de la membresía de los Brics.

-Ante las críticas del candidato presidencial, Javier Milei, acerca de que no negociaría con China, ¿Bejijng lo invitó a conocer el país?

- Ayer se mencionó en la conferencia de prensa de Cancillería que se le recomienda al señor Milei visitar China para dar un paseo y así saber de China. Mejor dicho, más que una invitación fue una recomendación. La pelota ahora está del lado del señor Milei. Damos la bienvenida no solamente al señor Milei, sino también a otros amigos de la región para que conozcan personalmente el desarrollo y cómo es China, pero la China real, no la descrita por los medios de comunicación occidentales. De esta manera creemos que los amigos de la región van a tener más confianza acerca del desarrollo de China y las relaciones bilaterales.

Malvinas y “colonización de la opinión pública”

“Hasta el momento, todavía existen algunas manifestaciones de colonialismo o ‘nuevas formas de colonialismo’ en América Latina y el Caribe, como la cuestión no resuelta de las Malvinas, y el embajador argentino en China también se ha referido a la ‘colonización de la opinión pública’, argumentando que algunos países han intentado controlar y monopolizar a la población de la región a través de la opinión pública. En su opinión, algunos países intentan controlar y monopolizar a los pueblos de la región a través de la opinión pública, creando un ‘capullo informativo’ en el Nuevo Mundo, lo que constituye una experiencia dolorosa para América Latina y el Caribe, y ya es hora de cambiar este fenómeno irracional".

“Mentalidad de Guerra Fría”

"Sólo porque hayamos llegado a la otra orilla de la modernización, no debemos cruzar el río y poner barricadas en el camino de la modernización de otros países, y no debemos suprimir, frenar o bloquear la modernización de otros países sólo porque sigan un camino diferente. Hemos subrayado repetidamente que China sólo quiere centrarse en su propio desarrollo, para que el pueblo chino pueda tener una vida mejor y la modernización al estilo chino pueda aportar más oportunidades nuevas al desarrollo global, y no quiere competir con ningún otro país. Sin embargo, algunos países, con su mentalidad de Guerra Fría y su mentalidad hegemónica, insisten en tratar a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante".

"La llamada ‘competencia’ entre Estados Unidos y China es el cerco y la supresión de China, y la llamada ‘competencia para ganar’ con China es el juego de suma cero en el que tú pierdes y yo gano, y tú mueres y yo vivo; en esencia, Estados Unidos quiere privar al pueblo chino del derecho a elegir independientemente su propio camino de desarrollo, del derecho a buscar una vida mejor y del derecho a hacer realidad sus aspiraciones. La esencia es privar al pueblo chino del derecho a elegir independientemente su propio camino de desarrollo, privar al pueblo chino del derecho a perseguir una vida mejor, privar a China del derecho a la unidad nacional y privar a China del derecho a mantener relaciones normales con otros países. Esto es totalmente inaceptable para China e inaceptable para la comunidad internacional."

“Utilizar a Taiwán para controlar a China es un callejón sin salida”

"China es un país grande y pacífico. No provocamos problemas, pero tampoco les tememos. La cuestión de Taiwán está en el centro de los intereses fundamentales de China y la adhesión al principio de una sola China es la base política para el desarrollo de las relaciones diplomáticas de China con otros países y es una línea roja infranqueable. Si la cuestión de Taiwán no se gestiona bien, tendrá un impacto subversivo en las relaciones bilaterales."

"Siempre hemos dejado claro a la parte estadounidense que apoyar la ‘independencia de Taiwán’, incluyendo permitir que figuras políticas visiten Taiwán y enviar armas a Taiwán, es una injerencia en los asuntos internos de China, a lo que China se opone firmemente. Utilizar a Taiwán para controlar a China es un callejón sin salida. Por mucho que la parte estadounidense obstaculice la cuestión de Taiwán, no podrá doblegar la voluntad y la determinación de China de salvaguardar su soberanía e integridad territorial y lograr la reunificación nacional."

China como motor económico mundial

"Lo cierto es que China se ha convertido en un importante socio comercial de más de 140 países y regiones, y su contribución media al crecimiento económico mundial ha superado el 30% durante 10 años consecutivos, más que la de los países del G7 juntos. La economía china creció un 5,5% en el primer semestre de este año, más rápido que el crecimiento del 3% de todo el año pasado. El objetivo de crecimiento económico anual fijado por el Gobierno chino ronda el 5%, y la última previsión del Fondo Monetario Internacional es del 5,2%. China seguirá siendo el principal motor del crecimiento económico mundial. Creo que es obvio para todos que la salida al exterior de China es una oportunidad, no una crisis; es cooperación, no confrontación; y es estabilidad, no agitación."

Latinoamérica

"China y América Latina colaboran estrechamente, se apoyan mutuamente, se oponen conjuntamente a la hegemonía y la política de poder, se oponen a la injerencia en los asuntos internos de otros países, se oponen al doble rasero y salvaguardan conjuntamente los derechos e intereses de desarrollo del gran número de 'países del Sur'. Sobre la base del principio de una sola China, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras han establecido o reanudado relaciones diplomáticas con China en los últimos años, y el círculo de amigos de China y América Latina se ha ido ampliando."

"En términos de comercio, la escala del comercio entre China y América Latina ha continuado expandiéndose en los últimos años, superando los 300 mil millones de dólares y los 450 mil millones de dólares en 2018 y 2021, y acercándose a la marca de los 500 mil millones de dólares en 2022, con un crecimiento interanual de más del 7%. China se posiciona firmemente como el segundo país socio comercial de América Latina, y es el primer país socio comercial de muchos países, entre ellos Brasil, Chile, Perú y Uruguay."

10 años del lanzamiento de la Ruta de la Seda

"Desde el lanzamiento de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de hace 10 años, el número de países de la región ha llegado a 22. China está dispuesta a trabajar con los países de la región para promover la construcción de la Iniciativa de la Franja y la Ruta para lograr más resultados, y da la bienvenida a más países de la región para que se unan a la Iniciativa. China y América Latina han estado promoviendo activamente la facilitación del comercio. En mayo de este año, China firmó un acuerdo de libre comercio con Ecuador. A finales del mes pasado, China y Nicaragua concluyeron las negociaciones sobre el TLC. En la actualidad, China está promoviendo negociaciones de TLC con Honduras y de mejora del TLC con Perú."

EEUU denuncia que el fentanilo llega de China

"China siempre ha estado comprometida con los esfuerzos antidrogas y, en mayo de 2019, se convirtió en el primer país del mundo en clasificar y enumerar formalmente las sustancias como el fentanilo. Después de que China incluyera el fentanilo en la lista, no ha recibido ninguna notificación de otros países como México, sobre incautaciones de sustancias de tipo fentanilo procedentes de China. Estados Unidos aún no ha incluido el fentanilo de forma permanente en la lista, la raíz de la crisis del fentanilo en Estados Unidos está en ellos mismos, lo que tienen que hacer es reflexionar sobre ellos mismos, reducir la demanda de drogas en el país, reforzar la publicidad sobre los peligros de las drogas y limitar la prescripción indiscriminada, en lugar de calumniar y desprestigiar a otros países y eludir la culpa."