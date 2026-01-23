China mantiene un perfil bajo en Davos en busca de inversiones occidentales

Imagen de archivo. El viceprimer ministro de China, Ding Xuexiang, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza.

El ‍discreto enfoque de China en Davos este año no podría haber sido más diferente al de Estados Unidos, y algunos líderes empresariales afirman ‍que Pekín puede beneficiarse del ⁠enfrentamiento de la administración Trump con Europa por Groenlandia.

Sin embargo, China tiene por delante muchos retos y obstáculos de aplicación si quiere convertirse en un socio de confianza para la Unión Europea a medida que el bloque de 27 miembros intenta reducir su dependencia de Estados Unidos.

China se ve "controlando la dinámica a través de la quietud", declaró a Reuters un alto dirigente empresarial mundial, en referencia a un movimiento de "El arte de la guerra", en el que se espera pacientemente a ‌que el enemigo se agote en el campo de batalla.

Pekín ⁠envió al viceprimer ministro He Lifeng a la ⁠reunión anual del Foro Económico Mundial de este año en la estación de montaña suiza.

Su discurso, breve en comparación con el del presidente de Estados Unidos, ‍Donald Trump, subrayó la voluntad de China de comprar más bienes y servicios a empresas extranjeras, en lugar de buscar un ⁠superávit comercial.

Sin embargo, China todavía envía ‌su exceso de capacidad de fabricación, predominantemente en la industria de vehículos elécticos y otros sectores, a los mercados extranjeros, para lo cual no hay una solución instantánea, agregó el alto ejecutivo de un banco global.

Mientras que Trump ofreció una recepción a decenas de líderes empresariales mundiales, el almuerzo de China ‌con ejecutivos ‌occidentales fue un asunto más íntimo y el mensaje un simple "estamos abiertos a los negocios", dijo un alto ejecutivo bancario que fue informado al respecto.

"China se limitará a observar todo el caos que se está produciendo en el mundo y a dirigir su propio rumbo: ​ganará", declaró a Reuters un fundador de empresas internacionales esta semana en Davos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, calificó a la segunda economía mundial de "socio fiable y predecible" durante su reciente visita y animó en Davos a los líderes de la UE a buscar inversiones en China.

Gran Bretaña y China están trabajando para reactivar el diálogo empresarial de la "Era Dorada" durante la visita del primer ministro británico, Keir Starmer, ‍la próxima semana, según informó Reuters citando fuentes.

También está previsto que visite China el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, con una delegación empresarial que abarcará los sectores de recursos, manufacturas y alimentación.

China ha aprendido de los errores que cometió hace tres años, cuando una serie de medidas enérgicas contra el sector inmobiliario, las empresas tecnológicas ​y la educación mermaron la confianza, y ha intentado ser más constante y predecible, mientras que Estados Unidos lo ha sido menos, afirmó un ejecutivo de alto nivel ​que dirige una multinacional financiera.

Sin embargo, la menguante presencia de China en la calle principal de Davos coincide este año con un crecimiento que ha ⁠alcanzado su nivel más bajo en tres años, y el mensaje de Pekín de impulsar el consumo aún no ha surtido efecto.

Con información de Reuters