Primera baja en el gabinete de Boric: renunció la ministra de Desarrollo Social

La salida de la funcionaria se dio tras la detención de un líder mapuche que tuvo lugar este miércoles, con quien habría intentado contactarse. La exministra afirmó en una entrevista que había presos políticos mapuches y de las revueltas sociales de 2019 y luego tuvo que retractarse.

El presidente chileno, Gabriel Boric, aceptó esta tarde la renuncia presentada por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, lo que constituye la primera baja del gabinete desde su asunción hace poco más de cinco meses. Su salida se dio tras la difusión de la conversación entre una asesora de su cartera y el líder mapuche Héctor Llaitul, detenido el miércoles por varios delitos que incluyeron un supuesto atentado contra el Estado.



La primera baja ministerial de la gestión de Boric se consumó en cuestión de horas, después de que el portal de noticias Ex-Ante revelase el contenido de un informe de la Policía de Investigaciones en el que se recogía el contenido de una llamada que despertó controversias sobre todo en el sector de la oposición, realizada el 11 de mayo. La asesora de Vega, Tania Santis, se comunicó con Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que esa misma mañana había llamado a la "resistencia armada" frente a la emergencia que tenía previsto declarar Boric en la zona sur del país.

La asesora le trasladó al indigenista que Vega quería hablar con él y, días más tarde, la ministra afirmó en una entrevista que había presos políticos mapuches y de las revueltas sociales de 2019. Sus declaraciones no cayeron bien dentro del Gobierno, por lo que tuvo que retractarse en sus redes sociales.

Ahora, las críticas, sobre todo de los sectores de la oposición, la llevaron a dejar su cargo. “He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma, y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer a la responsabilidad política de la ministra y por eso reitero, he aceptado su renuncia”, indicó Boric en el marco de su visita a la región de Atacama, en el norte del país.

Agregó tener la "convicción de que en esta materia, las señales que demos y la señales que dé yo en particular deben ser claras, sí al diálogo, no a la violencia, quienes no entienden esa premisa básica, tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de derecho que desde el gobierno vamos a defender”.

Boric designó como ministra subrogante a la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, economista y militante de Revolución Democrática, consignaron los medios locales radio Cooperativa y el diario La Tercera. "Debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma", expuso el mandatario, que se mostró a favor del diálogo en cualquier caso. Asimismo, lamentó la "filtración" de información correspondiente a procesos judiciales en curso.



Sobre la situación de Llaitul, subrayó que "nadie está por encima de la ley" y criticó la "nula disposición" de la CAM a abandonar la vía violenta. De todos modos, su detención -y ahora decreto de prisión preventiva por parte del Juzgado de Garantías de Temuco- fue repudiado por líderes y lideresas mapuche.

Una de las voces que se manifestó en contra, fue la reconocida machi Francisca Linconao, que ofició de convencional constituyente entre 2021-2022 para la redacción de la Nueva Carta Magna. “Eso no está bien. Ahora que viene el plebiscito se les ocurre detenerlo. Es una estrategia política. Tuvieron tanto tiempo. Pasaron cuántos presidentes. Pasó (Sebastián) Piñera, pasó (Michele) Bachelet. Hace mucho tiempo que está diciendo cosas ¿Por qué no lo detenían antes? Y ahora que viene el plebiscito están haciendo eso”, señaló, según reportó el Diario La Tercera.

En la misma línea, se manifestó el padre de Camilo Catrillanca, joven comunero asesinado en 2018 por un grupo de Carabineros. Marcelo Catrillanca, catalogó esta acción como “persecución política por la presión que han hecho las grandes empresas transnacionales y los particulares". "Si no hay una forma de poder conversar, de dialogar y dar soluciones a los temas que hoy día converge al pueblo nación mapuche, creo que existe muy poca posibilidad de poder conversar", sentenció.

El estado de excepción en la región de la Araucanía, en el sur del país, ha sido un tema de conflicto incluso dentro del mismo Gobierno, ya que consiste en la militarización del territorio. Al comienzo de la gestión se buscó iniciar una desescalada de esta situación, sin embargo, no fue posible el diálogo entre las partes y, en contra partida, el Gobierno decidió continuar con esta medida.

Por su parte, en la jornada de este jueves, Boric sostuvo que “el Gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar hacia una solución de fondo en el conflicto que tenemos en el sur".

Llaitul fue detenido en la localidad de Cañete a raíz de una investigación iniciada en 2020 por el Gobierno del entonces presidente Piñera, y continuada ahora por el Ejecutivo de Boric. Las declaraciones públicas de Llaitul defendiendo la lucha armada han sido claves para avanzar en su detención.

Una vez conocida la información, la oposición arremetió en contra de la secretaria de Estado, pidiendo su renuncia e incluso deslizando la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en contra de Vega.

La situación prendió las alertas en La Moneda (sede del Gobierno), donde minutos después de conocerse la noticia cerca del mediodía los ministros del comité político se reunieron de urgencia para abordar el tema.

De hecho, cuando la conversación se difundió, el mandatario izquierdista, que asumió el 11 de marzo pasado, se estaba bajando del avión que lo había trasladado desde la capital Santiago al Aeródromo Desierto de Atacama, en Caldera. Luego de una serie de actividades y mediante una vocería que tuvo una demora importante respecto al horario que inicialmente estaba fijada, el gobernante, de sólo 36 años, abordó la situación que involucró a la ahora exministra.

Con información de Télam.