Boric incorporó a 5 millones de personas al sistema público de salud

La iniciativa prevé incorporar al sistema nacional de salud público y gratuito a cinco millones de personas.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el plan Copago Cero, que consagra la gratuidad total en la red pública de salud para los más de 15 millones de usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), al incorporar a 5 millones de personas de las categorías correspondientes a los ingresos medios. “Han sido muchas generaciones de chilenos y chilenas los que han soñado con lo que hoy estamos avanzando en convertir en realidad. Que sea un sistema público y gratuito para todas y todos los usuarios del Fonasa”, sostuvo el mandatario y remarcó que “la salud tiene que ser un derecho que no esté condicionado por el tamaño de la billetera de la familia”.

El anuncio fue realizado en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en el barrio popular de Cerro Navia, de Santiago. Junto a él estuvo la ministra de Salud, María Begoña Yarza. Las autoridades informaron que el costo fiscal anual de la decisión tomada a través de una medida administrativa será de 21.000 millones de pesos chilenos, equivalente a unos 23 millones de dólares.

El beneficio alcanzará a más de cinco millones de usuarios que perciben ingresos mayores a 415 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 380. Hasta ahora, la posibilidad del Copago Cero, solo era un beneficio al que llegaban quienes ganaban menos de ese monto.

El Fonasa divide a sus afiliados en 4 tramos -A, B, C y D- según su condición social y el salario bruto que percibe mensualmente. De estos cuatro grupos, los dos primeros tienen cobertura del 100% en la red de salud pública, mientras que los del C y D tienen un copago del 10% y 20%, respectivamente. Desde el 1 de septiembre, los cuatro grupos tendrán un copago del 0%. Las personas afiliadas al sistema de Fonasa deben pagar el 7% de su ingreso mensual bruto. Quienes destinan ese porcentaje o más a las instituciones de salud previsional, los seguros de salud privados (isapres), no son parte de los beneficiados. El presidente chileno también adelantó que la próxima semana realizará otros anuncios en materia salud, relacionados con la calidad y eficiencia.

Esta medida permitirá un ahorro promedio anual equivalente a unos 290 dólares por hogar, según datos del Estudio de Caracterización del Gasto 2019, elaborado por el Fonasa. En ese sentido, Boric calificó la medida como un "avance histórico" en materia de salud, que viene a cumplir uno de los compromisos de su programa de gobierno y que fue ratificado en el informe de gestión.

Esta política, dijo, “se alinea con el propósito de bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos (…). Para eso nos la vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesibles para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuánta plata tengan en el bolsillo”.





“Esos 21.000 millones que estamos instalando para que esta política pública se genere, estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y, por tanto, esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder, porque son avances tremendos para las personas en Chile”, destacó la ministra.

Al anuncio sumó que una de las “prioridades” del Gobierno es reducir las listas de espera, uno de los principales problemas que existen en el sistema de salud público. “Por lo mismo estamos trabajando con mucha fuerza y una de las principales instrucciones de la ministra de Salud”, agregó.



El año pasado, el portal Bio Bio Chile publicó la investigación “Morir en la fila o endeudarse para vivir: 1 de cada 10 chilenos está en una lista de espera de salud”. Para ese entonces, las listas de espera llegaron a su récord histórico con 2,1 millones de personas con nombre y apellido “que poco y nada pueden hacer para ser atendidos”, indicaron. Para ellos, sólo hasta ahora sólo había tres opciones: aguardar pacientemente, gastarse el dinero que no tienen o sencillamente morir en la fila.

Con información de Télam