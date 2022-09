Acordaron convocar a una nueva Constituyente electa en Chile

La diferencia con la convención anterior es que ahora estará asesorada por un grupo de expertos. Otra vez, el texto que redacten deberá ser ratificado por un nuevo referendo con voto obligatorio.

El oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo este lunes en Chile sobre cómo reactivarán el proceso constituyente, luego que el 'Rechazo' a la Constitución redactada por la anterior convención arrasó en las urnas a principio de mes, en un golpe que aún sacude al Gobierno de Gabriel Boric. Según el acuerdo anunciado, nuevamente se elegirá un organismo en las urnas, de manera directa y respetando la paridad de género. Además el texto final, otra vez, deberá ratificado o rechazado en un referendo con voto obligatorio. La gran diferencia es que el cuerpo constituyente electo contará con un grupo de expertos que lo asesorará a lo largo de todo el proceso.

Es justamente sobre este nuevo punto que no existen aún detalles. No se sabe cómo serán elegidos ni cuáles serán sus funciones exactas. Además, también se debe definir cómo se financiará el nuevo órgano constituyente. Según adelantó el portal de noticias Bio Bio, todo esto podría decidirse en la próxima reunión del jueves en el Congreso.

"Creo que ninguno de los que entró hoy día a las 9 a esta reunión pensó que íbamos a salir con cinco acuerdos tan relevantes", aseguró el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, luego del encuentro de los jefes de bancada de todo el arco político en el Congreso.

Soto adelantó que esperan tener mayores detalles sobre cada uno de los puntos antes del próximo domingo ya que el Gobierno y el oficialismo en general quieren por alcanzar un pacto antes de las Fiestas Patrias, que se celebrarán el próximo fin de semana.

Si no se cierra el acuerdo antes del fin de semana, "seguiremos con posterioridad hasta que finalmente se cierre el 100% el acuerdo, lo suscribamos, lo firmemos, espero que aquí mismo, con cada uno de los presidentes de los partidos, y a partir de allí la gente pueda también recibir una señal del mundo político", señaló a la prensa, según Télam.

"En momentos de fragilidad política y social como los que estamos viviendo en Chile, el Congreso está haciendo su pega (trabajo)”, añadió.

Desde la oposición, el presidente del partido Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, se sumó al apoyo a un nuevo proceso constituyente, pero destacó que su redacción debe definir “contornos” para que el proceso sea exitoso y no genera el nivel mayoritario de rechazo que provocó el texto anterior, como demostró el referendo de hace dos domingos.

“Creemos que un comité de expertos, sin ser el órgano elegido democráticamente que tenga por objeto redactar la Constitución, tiene que tener un rol en proveerle los insumos y bordes a dicho órgano”, explicó el dirigente opositor.

El domingo de la semana pasada el rechazo a la nueva Constitución se impuso con el 61,86% de los votos en el plebiscito realizado al final de un proceso que se inició tras el estallido social de 2019 y que buscaba reemplazar a la Carta Magna de 1980, instaurada en la dictadura de Augusto Pinochet.