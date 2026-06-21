Bolivia: se levantan los bloqueos y seguidores de Evo Morales ponen las protestas en "cuarto intermedio"

Los bloqueos de carreteras cayeron este domingo en Bolivia de unos 50 a 31, un día después de la entrada en vigor del estado de excepción, mientras cisternas con combustibles comenzaron a llegar a La Paz tras siete semanas de protestas antigubernamentales, informaron fuentes oficiales a la agencia Agencia Deutsche Welle.

Fuerzas combinadas de policías y militares, con apoyo de excavadoras, realizaron este domingo la limpieza entre La Paz y Oruro por segundo día consecutivo y de manera pacífica. Tras la liberación de rutas en el Altiplano, comenzaron a fluir decenas de camiones con gasolina y diésel en los Andes hacia La Paz que, junto a la vecina El Alto, sufre una fuerte carestía de productos. Después de que se liberaran algunas rutas, los seguidores del expresidente Evo Morales anunciaron que pausarían sus protestas. "Por ahora es un cuarto intermedio", aseguró Morales en declaraciones reproducidas por medios internacionales, en una declaración en la que aseguró que el presidente Rodrigo Paz está "entregando" recursos naturales a empresas transnacionales. Desde el masismo también acusaron al líder de la Central Obrera Boliviana (COB) de "traición" por negociar con el Gobierno la liberación de algunos detenidos.

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El presidente centroderechista Rodrigo Paz decretó la prohibición de las manifestaciones que desde hace más de seis semanas realizaban campesinos, indígenas y trabajadores mineros y ordenó a policías y militares restablecer la circulación de personas y mercancías.

El malestar social estalló por la crisis económica, la más grave en 40 años, y la venta de gasolina de mala calidad que dañó miles de automotores. Las protestas son sostenidas aún por campesinos e indígenas de la organización Túpac Katari y cocaleros seguidores del expresidente Evo Morales, pese a que el gobierno alcanzó un acuerdo con la mayoritaria Central Obrera Boliviana para suspender las manifestaciones.

Respaldo legislativo

Por otra parte, el Legislativo de Bolivia validó el decreto presidencial que declaró el estado de excepción para levantar los bloqueos de carreteras. La aprobación se logró con el apoyo de más de dos tercios de los senadores y diputados asistentes a una sesión que se inició cerca de la medianoche del sábado y que terminó esta madrugada.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha causado al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas económicas por 3.000 millones de dólares.

Con información de la Agencia Deutsche Welle