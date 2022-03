Un grupo de neonazis amenazó de muerte a Lula Da Silva y hasta puso fecha

Otros dirigentes del espacio político del expresidente brasileño también fueron amedrentados por estos ultraderechistas simpatizantes de Jair Bolsonaro.

Desde el Partido de los Trabajadores (PT) denunciaron que el expresidente de Brasil Lula Da Silva recibió amenazas de muerte por parte de un grupo de neonazis. Otros dirigentes del espacio político también fueron amedrentados por estos ultraderechistas.

En sus redes sociales, la diputada Gleisi Hoffmann afirmó que tanto Lula como la diputada Maria do Rosário y el concejal Leonel Radde fueron amenazados de muerte. Según publicó, el PT iniciará acciones legales para encontrar a los responsables y que paguen las consecuencias. Al mismo tiempo, agregó: "No nos intimidan, no nos van a callar". Según reportan medios locales, en un video publicado en redes sociales los neonazis hasta pusieron fecha para el magnicidio: 31 de octubre de 2022. La primera vuelta presidencial tiene fecha para el 2 de octubre y un eventual balotaje, el 30 de ese mes.

A Lula ya lo habían amenazado

En 2021, el gobernador del estado de San Pablo, Joao Doria, ordenó abrir una investigación sobre las amenazas de muerte realizadas contra Lula da Silva. El empresario paulista José Sabatini posteó un video en el que realiza tiro al blanco y amenaza de muerte a Lula, líder del Partido de los Trabajadores.

El gobernador Doria telefoneó a la presidenta del PT para comunicarle que instruyó a la policía paulista para que inicie averiguaciones sobre el caso que afecta a Lula. Previamente, el PT pidió al Ministerio Público del estado de Sao Paulo que investigue la amenaza contra el exmandatario.

Lula recuperó sus derechos políticos el 8 de marzo del año pasado, cuando el Supremo Tribunal Federal anuló las causas por corrupción en su contra en el megaproceso Lava Jato. Poco después del retorno político de Lula fue divulgado el video del empresario Sabatini, un presunto simpatizante del presidente Jair Bolsonaro, quien se muestra ante cámaras con una bandera brasileña.