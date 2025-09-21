Masivas protestas en Brasil contra una amnistía a Bolsonaro y legisladores investigados

Cientos de miles de brasileños se movilizaron en varias ciudades del país vecino para rechazar la llamada “ley de los bandidos”, que busca blindar a legisladores y ex mandatarios ante la Justicia. Se trata de una iniciativa parlamentaria que amplía la inmunidad de los legisladores y un proyecto de amnistía que podría beneficiar al ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

Las protestas fueron convocadas en más de una docena de ciudades, incluyendo Río de Janeiro, donde se espera por la tarde la presentación de tres íconos de la música popular brasileña, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, en la emblemática playa de Copacabana. Al grito de "Sin amnistía", los manifestantes se reunían en la neurálgica Explanada de los Ministerios y luego preveían marchar al Congreso en una de las concentraciones que se desarrollaron durante la jornada.

El martes, la Cámara de Diputados, de mayoría conservadora, aprobó una propuesta de enmienda constitucional conocida como proyecto de Blindaje, que exige que el Congreso autorice mediante voto secreto cualquier acusación penal contra diputados y senadores. El presidente del hemiciclo, Hugo Motta, defendió el proyecto como una protección contra abusos judiciales.

La medida desató la ira de artistas brasileños y de ciudadanos en redes sociales. Gobierno de Lula también se opone Tras conocerse el proyecto de ley, el ministro de Justicia brasileño, Ricardo Lewandowski, advirtió que "el crimen organizado podría infiltrarse en el Parlamento", según declaraciones al diario O Globo.

Tras la indignación provocada, varios diputados que votaron a favor de lo que los críticos han llamado "Ley de los Bandidos" pidieron disculpas en redes sociales. El enfado creció el miércoles cuando los congresistas aprobaron tramitar con carácter de urgencia otro proyecto para amnistiar a los bolsonaristas condenados por la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia.

El texto también podría incluir un perdón a Bolsonaro, condenado por la Corte Suprema la semana pasada a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022. "Necesitamos pasar esta página de nuestra historia y aprobar la amnistía", afirmó el martes el senador Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario.

Ambas propuestas enfrentan un camino espinado para su aprobación. Por ahora, el senador Alessandro Vieira, encargado de la enmienda de protección a los legisladores en la Cámara Alta, ya dijo que pedirá que sea rechazada. Mientras que el presidente Lula prometió vetar la ley de amnistía y calificó el proyecto de blindaje como algo que no es el tipo de "asunto serio" del que deberían ocuparse los legisladores.

Con información de la Agencia Deutsche Welle