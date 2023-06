Lula apuntó contra el titular del Banco Central de Brasil por pérdida de exportaciones a la Argentina

En medio de una interna con el titular de su Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, el presidente brasileño defendió una línea de crédito del Bndes para financiar las exportaciones de los industriales brasileños a la Argentina.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este jueves la implementación de una línea de crédito para los exportadores que venden productos a la Argentina con el objetivo de no perder negocios ante China en el mercado argentino, su principal socio regional. "Brasil no se puede permitir que, mientras China pone 30.000 millones de dólares en un swap de yuanes para que la Argentina compre productos chinos, Brasil no haga nada y teniendo un comercio de 40.000 millones de dólares con la Argentina deje los productos en nuestras góndolas sin que se exporten", aseguró Lula.





Durante su viaje a Beijing, a principios de este mes, el ministro de Economía, Sergio Massa, renovó el swap de monedas con China por 130.000 millones de yuanes, equivalentes a un total de 19.000 millones de dólares , por el plazo de tres años, confirmó el Banco Central (BCRA). Esto aceitó las relaciones comerciales con el gigante asiático, un esquema que busca replica el equipo económico que lidera Massa para las importaciones provenientes de Brasil.

Sin embargo, el enfrentamiento que llevan adelante Lula y el titular de su Banco Central, el bolsonarista Roberto Campos Neto, lo impiden. El mandatario brasileño defendió así una línea de financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para financiar las exportaciones de los industriales brasileños a la Argentina, que están encontrando problemas en cobrar en dólares debido a la restricción de divisas del Banco Central que se aceleró a raíz de las pérdidas generadas por la sequía.

"Brasil necesita financiar a sus exportaciones y esto no es financiar a la Argentina, es financiar a las exportaciones brasileñas. Hay que pensar en grande. Debemos financiar, prestar, ganar con los intereses y también generamos renta porque logramos vender los productos hechos en Brasil", aseguró Lula en declaraciones a Radio Gaúcha, de Porto Alegre.

El presidente Alberto Fernández y Lula vienen discutiendo sobre las garantías para los exportadores brasileños que se quejaron de las demoras para cobrar por las restricciones en el Banco Central, situación que por ejemplo China ha sorteado aportando para operaciones de swap con yuanes. "Si Brasil no ayuda a otros países siendo el mayor, teniendo más tecnología, ¿qué es lo que va ocurrir? Vean lo que están haciendo China, India o Turquía. Están poniendo dinero en otros continentes", aseguró el mandatario.

Lula fue preguntado sobre el riesgo de sufrir cesaciones de pagos en los préstamos del Bndes como ocurrió en el pasado con Cuba y Venezuela, un hecho que se transformó en una de las principales banderas proselititas del expresidente Jair Bolsonaro y parte de la derecha tradicional. Aseguró que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, retomó las negociaciones para pagar la deuda con Brasil por obras de infraestructura realizadas en el pasado, y acusó de la situación al gobierno de Jair Bolsonaro por haber roto relaciones con Caracas.

"Cuando financiamos obras en el exterior estamos exportando ingeniería, máquina y ganando dinero", aseguró Lula, al ser consultado sobre el rol del banco de fomento BNDES, el más importante del continente americano, en la financiación para un trecho de la obra del gasoducto Néstor Kirchner que llegará a Uruguayana, estado de Rio Grande do Sul, fronteriza con Paso de Los Libres, provincia de Corrientes.

En las declaraciones a Radio Gaúcha, Lula destacó la idea de que todos los países sudamericanos deban aumentar el comercio regional para estar fortalecidos ante otros bloques, citando el acuerdo de libre comercio que se negocia entre el Mercosur y la Unión Europea. El lunes pasado el presidente Fernández y Lula firmaron un plan de acción que incluye trabajar por financiación del Bndes para las exportaciones brasileñas a la Argentina, toda vez que fraca