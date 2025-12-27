La CIDH respaldó a Brasil por los juicios contra Bolsonaro y militares golpistas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respaldó al gobierno de Brasil por los juicios contra el ex presidente Jair Bolsonaro y los demás militares condenados por el intento de golpe de Estado a principios de 2023, contra el recién electo presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva. Lo hizo a través del "Informe especial sobre la libertad de expresión", presentado hace algunas semanas en la cumbre que la comisión celebró en Miami, en el que destacaron "la solidez, la fuerza y la eficacia" de las instituciones judiciales brasileñas para garantizar el Estado de derecho en el país.

Brasil este año llevó adelante un juicio histórico al condenar a 27 años de prisión al ex mandatario, acusado de liderar un golpe de Estado contra Lula después de haber perdido las elecciones contra él en octubre de 2022.

Mientras que el presidente de la CIDH este año expresó a El Destape su "preocupación" por las faltas a la libertad de prensa en Argentina, desde la comisión valoraron el trabajo del país carioca para juzgar a los militares golpistas que quisieron impedir la asunción de Lula en enero de 2023.

El informe que presentó la CIDH surge como resultado de una visita técnica que hizo en febrero de este año el abogado colombiano Pedro Vaca, asesor técnico de la comisión, para evaluar "el estado y la salud democrática" del gigante sudamericano.

Desde la Cancillería brasileña agradecieron el reconocimiento, sobre el cual dijeron que refuerza el "compromiso inquebrantable" del país con el diálogo abierto y la revisión de organismos multilaterales independientes, que permiten "posicionar a Brasil como un referente regional en la recuperación de la estabilidad institucional".

Uno por uno, los puntos que valoró la CIDH sobre Brasil

El informe de Pedro Vaca realizó un paneo general sobre la situación democrática en Brasil y sobre el trabajo de los jueces federales en torno a los juicios contra Bolsonaro y sus militares cómplices. Hizo hincapié en tres puntos que consideró "fuertes" dentro de la gestión judicial brasileña.

Por un lado rescató la defensa de las libertades. La CIDH observó que las instituciones democráticas de Brasil "actuaron con eficacia, protegiendo la libertad de expresión, que suele ser la primera víctima de los regímenes autoritarios".

En segundo lugar, valoraron las instituciones fuertes del país carioca. En el reporte calificaron a Brasil como un Estado de derecho con instituciones "fuertes y eficaces", que además cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizan elecciones libres y justas.

Como tercer punto, desde la CIDH rescataron el diálogo plural existente en el territorio. Desde la delegación internacional liderada por Vaca en su visita, mantuvieron reuniones con todo el arco político, incluyendo opositores, periodistas y ONGs, lo que dio "una transparencia esencial" al proceso de evaluación, afirmaron desde la comisión.