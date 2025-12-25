Bolsonaro fue operado con éxito de una hernia inguinal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue operado de una hernia inguinal este jueves. El ex presidente que cumple pena de prisión había sido autorizado por la Corte para trasladarse al Hospital DF Star de Brasilia.

Según el equipo médico citado por G1, el procedimiento fue exitoso y el ex presidente ya descansa en su habitación. "La intervención quirúrgica realizada hoy se desarrolló según lo previsto. Se trataba de una hernia inguinal bilateral, por lo que el presidente tenía una hernia mixta, tanto directa como indirecta, y fue corregida", explicó el cirujano Cláudio Birolini en una entrevista con periodistas citada por G1. "Se reforzó la pared abdominal y se insertó una malla plástica", agregó.

El equipo médico indicó que la atención en los próximos días se centrará en el alivio del dolor, fisioterapia y otros procedimientos, y que el tiempo de recuperación será de cinco a siete días.

De acuerdo con lo estipulado por la Corte, durante su estancia en el hospital, Bolsonaro solo podrá estar acompañado permanentemente por su esposa, Michelle Bolsonaro. Cuatro de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro y el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, así como Jair Renan y Laura, recibieron el permiso para visitar puntualmente a su padre.

Sin embargo, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, recientemente destituido de su cargo en la Cámara Baja y quien vive en Estados Unidos desde marzo, no fue autorizado por el juez De Moraes.

El magistrado también prohibió el ingreso de computadoras, teléfonos móviles o cualquier equipo electrónico a la habitación del exmandatario y señaló que cualquier visita adicional tendrá que contar con el aval de la Justicia.