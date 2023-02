Bolsonaro dijo que regresará a Brasil en marzo para liderar a la derecha

El expresidente aseguró que regresará a Brasil en marzo y volvió a poner en duda el proceso electoral que tuvo como triunfador a Lula Da Silva.

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este martes que en marzo regresará a Brasil para liderar a la oposición de derecha contra el gobierno del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. El dirigente político había decidido abandonar el país sudamericano -con destino a Orlando, Estados Unidos- el 30 de diciembre pasado, dos días antes de terminar su mandato. "La derecha no está muerta", aseguró y volvió a insistir con que hubo fallas en los comicios que dieron por ganador al histórico dirigente sindicalista del Partido de los Trabajadores (PT).

En diálogo con el diario financiero The Wall Street Journal, en la primera entrevista que dio después de la derrota, el ex jefe de Estado marcó que el movimiento que lidera "no está muerto" (se llamó a sí mismo "líder nacional de la derecha") y remarcó que todavía tiene dudas en relación al proceso electoral que se desarrolló en tierras brasileñas durante octubre del año pasado. "No estoy diciendo que hubo fraude pero sí que el proceso electoral fue sesgado", sostuvo.

Siguiendo esa línea, sus seguidores decidieron asaltar los edificios de los tres poderes a principios de enero del 2023, con el objetivo de llevar adelante un golpe de estado que desalojara del poder a Lula por creer que la elección estuvo manipulada. A pesar de que hubo más de 900 personas, seguidoras de la ultraderecha, detenidas en Brasil, Bolsonaro decidió minimizar el ataque institucional ocurrido: "¿Golpe? ¿De qué golpe me hablan? ¿Dónde estaba el comandante, las tropas, las bombas?".

El 30 de enero pasado, al cumplirse un mes de su salida hacia los EE.UU., el expresidente de Brasil pidió una visa de turista de seis meses para permanecer en dicho territorio a pesar de haber "prometido" adelante su vuelta. De todas maneras, el proceso estaba pendiente y sin respuesta. "A él le gustaría tomarse un tiempo libre, despejar su cabeza y disfrutar de ser un turista en Estados Unidos durante unos meses antes de decidir cuál será su próximo paso", explicó su abogado, Felipe Alexandre. A pesar de ello, con las nuevas frases del exmandatario, parecería no avanzar.

Por su parte, Bolsonaro debe enfrentar en primera instancia judicial al menos cuatro procesos mientras está siendo investigado por su vinculación con el asalto del 8 de enero por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema). Cuando ocurrió el ataque a las instituciones, mantuvo silencio desde sus redes sociales y cuando, al caer la noche, la situación ya estaba bajo control decidió ofrecer una crítica suave y sin grandes señalamientos. "¡Ni siquiera estaba ahí y quieren culparme", lanzó en la nota.

El Ministerio Público realizó más de 150 denuncias contra personas sospechosas de participar en los actos durante el intento de golpe de Estado en Brasilia, que fueron remitidas a la Corte Suprema y deberá decidir si las acepta o no para imputarlas. Mientras tanto, Bolsonaro es investigado por "alentar las protestas antidemocráticas" que terminaron en dichos asaltos.

Con información de Télam