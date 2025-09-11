Mayoría de Tribunal Supremo de Brasil declara a Bolsonaro culpable por golpe de Estado

Imagen de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario en su casa en Brasilia, Brasil.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado el jueves por una mayoría del Supremo Tribunal Federal por planear un golpe de Estado para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022, un poderoso revés para el movimiento populista de extrema derecha que creó.

La decisión de la mayoría de un panel de cinco jueces del Supremo convierte a Bolsonaro en el primer expresidente en la historia del país en ser condenado por atacar la democracia.

"Este caso penal es casi un encuentro entre Brasil, su pasado, su presente y su futuro", dijo la jueza Cármen Lucía Antunes antes de votar a favor de condenar a Bolsonaro por la intentona golpista, en referencia a las numerosas ocasiones en que la democracia fue atacada o sucumbió a golpes de Estado.

Asimismo, añadió que hay pruebas suficientes de que Bolsonaro actuó "con el propósito de erosionar la democracia y las instituciones".

Hasta la fecha, tres jueces han votado a favor de condenar al expresidente por cinco delitos: participación en una organización criminal armada, intento de abolir de forma violenta la democracia, organización de un golpe de Estado y daños a bienes públicos y bienes culturales protegidos. Un juez, Luiz Fux, lo absolvió y aún queda otro por votar.

La condena de Bolsonaro, un excapitán del ejército que nunca ocultó su admiración por la dictadura militar que mató a cientos de brasileños entre 1964 y 1985, se hace eco de las condenas legales de este año a líderes ultraderechistas de otros países, como Marine Le Pen de Francia y Rodrigo Duterte de Filipinas.

Es probable que la decisión moleste aún más al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya calificó el caso de "caza de brujas" e impuso aranceles a Brasil, sanciones al juez presidente de la sala y revocó las visas para la mayoría de los miembros del máximo tribunal del país sudamericano.

El voto en contra de Fux podría abrir la puerta a impugnaciones del fallo, lo que podría acercar la conclusión del juicio a las elecciones presidenciales de 2026, a las que Bolsonaro ha dicho en repetidas ocasiones que se presentará pese a tener prohibido aspirar a cargos públicos.

Aún no está claro cuándo ni dónde será arrestado el expresidente.

El voto del juez Fux también desató una oleada de alivio entre los partidarios del exmandatario, que lo saludaron como una reivindicación.

"Cuando la coherencia y el sentido de justicia prevalecen sobre la venganza y la mentira, no hay lugar para persecuciones crueles ni juicios sesgados", publicó Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, después de la votación de Fux.

Los casos fueron liderados en gran medida por la figura dominante del juez Alexandre de Moraes, designado para el tribunal por un presidente conservador en 2017, cuya postura contra Bolsonaro y sus aliados fue celebrada por la izquierda y denunciada por la derecha como persecución política.

Con información de Reuters