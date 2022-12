La Policía bolviana garantiza la atención médica de Camacho

El Gobernador de Santa Cruz se encuentra en prisión preventiva en el marco de las investigaciones por el golpe de Estado de 2019. La oposición había denunciado que se encuentra en “estado delicado de salud”.

El director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, garantizó la seguridad e integridad física de Luis Fernando Camacho, detenido de manera preventiva en el penal de Chonchocoro, en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo en Bolvia por el golpe de Estado perpetrado en 2019, en donde el dirigente cruceño fue uno de los protagonistas. Su detención generó una serie de protestas y manifestaciones opositoras que persisten.

“La administración penitenciaria tiene un absoluto respeto por los derechos humanos y los derechos de los privados de libertad. En este caso el privado de libertad Luis Fernando Camacho está ejerciendo sus derechos (…), cuenta con todas las garantías de seguridad. Uno de los primeros llamados de la Administración Penitenciaria es resguardar la integridad física y la salud”, indicó la autoridad penitenciaria en entrevista con Bolivia TV, reportó la agencia boliviana ABI.

Además, aseveró que el último informe médico reporta que el imputado en el caso Golpe de Estado I, se encuentra “fuera de cualquier tipo de riesgo” y remarcó que el privado de libertad contará con la atención médica 24/7, es decir las 24 horas del día y los siete días de la semana, garantizando sus derechos humanos. Limpias indicó que Camacho “está ejerciendo sus derechos como cualquier otro privado de libertad y que también cuenta con todas las garantías de seguridad física y de salud”. En esa línea, señaló que se ha demostrado “un trabajo serio” porque se garantiza los derechos de todos los privados de libertad. Además, que sean asistidos por su defensa y para participar de sus audiencias en el marco del debido proceso.

Camacho está detenido desde el miércoles y desde este viernes en la madrugada se encuentra en una cárcel de La Paz, luego de que un tribunal ordenara su detención preventiva por cuatro meses, decisión que no pudo ser luego contrariada en una apelación que la justicia misma rechazó.

Protestas en Santa Cruz y detenidos

Unas 20 personas fueron detenidas luego de que intentaran tomar el Comando de la Policía de la ciudad cruceña, según informó la prensa local. Las manifestaciones opositoras se suceden desde el miércoles, cuando el gobernador fue detenido para ser trasladado a la cárcel.

Según el diario cruceño El Deber, ayer "cuando la tarde se apagaba, la gente se concentró a los pies del Cristo Redentor con la idea de llegar hasta el Comando de la Policía, que está a solo metros del monumento. Una publicación en una página no oficial que suplanta a la Unión Juvenil Cruceñista así lo alentaba". "Fue en esos momentos cuando la chispa de la violencia se prendió. Los efectivos de la Policía no dejaron pasar al tumulto de personas que exigían la liberación de la autoridad cruceña. Con agentes químicos y perdigones, los uniformados impedían el paso de los jóvenes, entre los que se encontraban integrantes de la Unión Juvenil y personas que llegaron en motocicletas para sumarse a la refriega", relató el portal de noticias.

“Nosotros no tenemos nada que festejar. Bolivia está en riesgo de perder su libertad. Los nueve departamentos debemos estar unidos (…) No esperemos que sea tarde, no podemos en estos momentos bajar la guardia, necesitamos defendernos del totalitarismo”, dijo el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, según el portal de noticias. Además, llamó a mantener las movilizaciones y una vigilia “pacífica” en las instituciones públicas como medida de presión ante “el abuso del Gobierno hasta que el gobernador vuelva libre”.