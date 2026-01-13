El Gobierno boliviano tuvo su primera derrota: dio de baja su decreto resistido en las calles

El flamante gobierno boliviano de Rodrigo Paz tuvo su primera derrota en las calles tras dar de baja un decretazo lanzado a días de asumir la Presidencia que generó protestas y cortes de la Central Obrera Boliviana (COB) en todo el país. El Ejecutivo anuló el decreto 5503 y anunció una iniciativa que será trabajada en forma "conjunta" con los gremios, quienes levantaron las protestas para participar del diálogo con las autoridades.

"Cuando el Gobierno gobierna escuchando al pueblo, estos son los resultados. Si se hubiese socializado de buena manera, seguramente todo este movimiento no hubiera sido necesario", dijo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.

El gremialista agregó que los sindicatos van a "trabajar en el aspecto social y económico" en unas nuevas "mesas de trabajo" que llevarán adelante con representantes del Gobierno. "Todos los componentes vamos a tener un pliego petitorio, que se esta preparando y de manera inmediata vamos a dar a conocer", señaló.

Y subrayó: "A través de la promulgación de este decreto y de la subrogación del 5503, se suspenden todas las medidas de presión a nivel país. Misión cumplida".

El 21 de diciembre pasado, la COB, junto a sindicatos de maestros y mineros, anunció una huelga por tiempo indefinido, en rechazo no solo a la quita del subsidio a los combustibles que se establecía con el decreto 5503 sino también a otras medidas que consideraban negativas. "Se acabó la intención de dialogar. Si el Gobierno nos quería ver en las calles y carreteras, ahí nos tendrá”, dijo entonces Argollo.

Este decreto también establecía precios de 6,96 bolivianos (un dólar) por litro de gasolina especial, 11 bolivianos (1,58 dólares) para la gasolina premium y 9,80 bolivianos (1,40 dólares) para el diésel, entre otros. Además, suponía aumentos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.

Qué dijo el presidente boliviano

Pese al anuncio de la central obrera, el presidente Paz sostuvo el domingo pasado que el decreto "cumplió su función" y que se mantendrá como una "conquista económica", al mismo tiempo que anunció el nuevo texto que será consensuado con los sindicatos.

"Con ese diálogo, el decreto 5503 cumplió su función, conquista económica, conquista social, pero necesitamos dar un nuevo paso, necesitamos un nuevo decreto", sostuvo el gobernante.

El Presidente sostuvo que "Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer", por lo que ahora "comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar" las "conquistas económicas y sociales" establecidas en sus poco más de dos meses de gestión.